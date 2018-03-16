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Спектакль с участием вдовы О. Табакова 24 марта в МХТ им. А. Чехова заменен
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Спектакль с участием вдовы О. Табакова 24 марта в МХТ им. А. Чехова заменен 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
В репертуаре на март в МХТ им. А. Чехова произошли изменения: спектакль «Мушкетеры. Сага. Часть первая», который должен был состояться 24 марта, заменен на спектакль «Идеальный муж. Комедия». Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Спектакль «Мушкетеры. Сага. Часть первая», назначенный на 24 марта на Основной сцене, отменяется. Театр приносит свои извинения за доставленные неудобства. 24 марта на Основной сцене состоится спектакль «Идеальный муж. Комедия», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что билеты можно вернуть в кассы театра до 28 марта включительно. Стоимость билетов, приобретенных на официальном сайте МХТ, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата.
Согласно афише театра, роль Миледи в спектакле «Мушкетеры. Сага. Часть первая» исполняет народная артистка РФ Марина Зудина.
О. Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, один из основателей театра «Современник», руководитель театра «Табакерка» и МХТ им. А. Чехова — скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Агентство «Москва»: последние новости
МХТ им. А.Чехова на три дня отменил спектакли в связи с кончиной О.Табакова Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 марта Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М.Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ
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