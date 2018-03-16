Главные события московской «Ночи театров»

В память об Олеге Табакове 24 марта — прекрасный день, точнее, ночь для того, чтобы отправиться в театр: в Москве проходит традиционная акция «Ночь театров». Большинство учреждений подготовили для своих зрителей творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах. Sobesednik.ru отобрал самые яркие и проверенные события «Ночи театров — 2018».

В рамках ежегодной акции «Ночь театров» 24 марта Московский театр-студия Олега Табакова в память об Олеге Павловиче покажет документальный фильм об актерских династиях. Часовая лента «Семейное дело. Театр Табакова» расскажет о семьях, работающих в театре. После сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины.

Репетиционный зал сцены на Сухаревской (Малая Сухаревская площадь, 5). Начало в 22:00. «Басня» в Театре на Таганке

В ночь с 24 на 25 марта в Театре на Таганке состоится премьера спектакля «Басня», которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский . Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Идея создания пластического спектакля с участием драматических актеров, синтеза драмы и пластики уже несколько лет занимала Ирину Апексимову , директора Театра на Таганке, и «Басня» станет первым воплощением этого замысла.

Улица Земляной Вал, 76/21, стр. 1. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте театра. Открытая репетиция в «Современнике»

Площадь Журавлева, 1. Начало в 21:00 и 23:00. Вход на мероприятие доступен по регистрации, которая начнется 20 марта в 12:00 на официальном сайте театра. Ночь иллюзий в «Доме 19|07»

Столичный особняк А. К. Поливанова, где проходят показы спектакля в иммерсивном формате «Дом 19|07», станет еще одной площадкой, которая присоединится к акции «Ночь театров». 24 марта в 22:07 двери старинной усадьбы распахнутся для желающих испытать мистические впечатления от ночной прогулки по дому. Герои постановки проведут для зрителей эксклюзивную экскурсию, расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют несколько чудес: оживающая картина, парящие в воздухе предметы и двери, ведущие в никуда… Соответствующее настроение будет задавать постановщик трюков в спектакле Андрей Рэй и артисты постановки. После экскурсии желающие могут остаться на творческую встречу с актерами и создателями спектакля, которая пройдет в формате чаепития с угощениями от прославленного кондитера Алдиса Бричевса. Мероприятие тем интереснее, что в обычные дни попасть на экскурсию в особняк Поливанова нельзя.

Денежный переулок, д. 9/6. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте проекта. «Дом 19|07»

Творческая встреча в Театре на Малой Бронной

Малая Бронная, 4. Начало в 22:30. Ночь театров с «РЕВЕРСом»

Показы спектакля на пределе физических возможностей «РЕВЕРС» состоятся в Московском театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров». «РЕВЕРС» — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

24 марта зрители смогут посмотреть спектакль по предварительной регистрации. Перед показом состоится встреча с режиссерами проекта Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной. О регистрации будет объявлено в группах Театра мюзикла в социальных сетях.

Пушкинская площадь, 2/1. Начало встречи в 22:15. Начало спектакля в 23:00. Экскурсия по закулисью в Et Cetera

В Ночь театров в театре «Et Cetera» состоятся экскурсия по закулисью и творческий мастер-класс династии гримеров Николая Марии Максимовых . Николай Максимов — легендарный художник-гример, проработавший в театре более семидесяти лет. Он работал над созданием образов более чем в 300 спектаклях. Дело гримера продолжает в театре «Et Cetera» его дочь Мария Максимова. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, но не стала актрисой, а пошла по стопам отца и теперь работает с известными режиссерами. Гости вечера смогут перевоплотиться в любимого киноперсонажа.

Актерский тренинг в Театре Романа Виктюка Фролов переулок, 2.

Театр Романа Виктюка в рамках акции «Ночь в театре» 24 марта проведет открытую репетицию-тренинг по пластике и акробатике. Зрители увидят, как создаются необычные, а порой и рискованные трюки на сцене. Параллельно на экране будут транслировать отрывки из известных спектаклей труппы: «Саломея», «Федра», «Венецианка», «Маугли. Доброй охоты!», в постановке которых используются сложная акробатика и хореография.

Ул. Старомынка, 6. Регистрация на мероприятие открывается уже 16 марта. «Папа, мама, я и Сталин» в театре «У Никитских ворот»

В театре «У Никитских ворот» зрителей ждет спектакль «Папа, мама, я и Сталин», поставленный Марком Розовским по автобиографической книге о его семье.

После спектакля сам режиссер и директор театра Татьяна Ревзина расскажут, как их производственные и творческие отношения переросли в семейный союз. В фойе зрители смогут познакомиться с фотовыставкой, посвященной семье ведущих артистов театра Натальи и Дениса Юченковых.

Ул. Большая Никитская, 23/9.