Главные события московской «Ночи театров» 

24 марта — прекрасный день, точнее, ночь для того, чтобы отправиться в театр: в Москве проходит традиционная акция «Ночь театров». Большинство учреждений подготовили для своих зрителей творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах. Sobesednik.ru отобрал самые яркие и проверенные события «Ночи театров — 2018».
В память об Олеге Табакове
В рамках ежегодной акции «Ночь театров» 24 марта Московский театр-студия Олега Табакова в память об Олеге Павловиче покажет документальный фильм об актерских династиях. Часовая лента «Семейное дело. Театр Табакова» расскажет о семьях, работающих в театре. После сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины.
Репетиционный зал сцены на Сухаревской (Малая Сухаревская площадь, 5). Начало в 22:00.
«Басня» в Театре на Таганке
В ночь с 24 на 25 марта в Театре на Таганке состоится премьера спектакля «Басня», которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Идея создания пластического спектакля с участием драматических актеров, синтеза драмы и пластики уже несколько лет занимала Ирину Апексимову, директора Театра на Таганке, и «Басня» станет первым воплощением этого замысла.
Улица Земляной Вал, 76/21, стр. 1. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте театра.
Открытая репетиция в «Современнике»
В Московском театре «Современник» пройдет открытая репетиция спектакля «Сказка на ночь. А. С. Пушкин». В основе спектакля — поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Эта новая танцевально-поэтическая постановка станет режиссерским дебютом актера Шамиля Хаматова. Роли исполняют артисты театра «Современник» — Дарья Белоусова, Татьяна Лялина, Полина Рашкина, Янина Романова, также в спектакле принимает участие танцевальная команда Jack's Garret. Запланированы две репетиции.
Площадь Журавлева, 1. Начало в 21:00 и 23:00. Вход на мероприятие доступен по регистрации, которая начнется 20 марта в 12:00 на официальном сайте театра.
Ночь иллюзий в «Доме 19|07»
Столичный особняк А. К. Поливанова, где проходят показы спектакля в иммерсивном формате «Дом 19|07», станет еще одной площадкой, которая присоединится к акции «Ночь театров». 24 марта в 22:07 двери старинной усадьбы распахнутся для желающих испытать мистические впечатления от ночной прогулки по дому. Герои постановки проведут для зрителей эксклюзивную экскурсию, расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют несколько чудес: оживающая картина, парящие в воздухе предметы и двери, ведущие в никуда… Соответствующее настроение будет задавать постановщик трюков в спектакле Андрей Рэй и артисты постановки. После экскурсии желающие могут остаться на творческую встречу с актерами и создателями спектакля, которая пройдет в формате чаепития с угощениями от прославленного кондитера Алдиса Бричевса. Мероприятие тем интереснее, что в обычные дни попасть на экскурсию в особняк Поливанова нельзя.
Денежный переулок, д. 9/6. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте проекта.
«Дом 19|07»
Творческая встреча в Театре на Малой Бронной
В Театр на Малой Бронной Лев Константинович Дуров пришел в 1967 году вместе с режиссером Анатолием Эфросом. За полвека службы в театре Дуров сыграл более 50 ролей, выпустил более 20 спектаклей как режиссер. В Театре на Малой Бронной работала и Ирина Николаевна Кириченко — жена Льва Дурова. Сегодня в Театре на Малой Бронной работает дочь Льва Константиновича и Ирины Николаевны — заслуженная артистка России Екатерина Дурова, а также ее муж — заслуженный артист РФ Владимир Ершов. На вечере-встрече 24 марта Екатерина Дурова расскажет о совместных работах с Львом Дуровым, о буднях и праздниках актерской семьи.
Малая Бронная, 4. Начало в 22:30.
Ночь театров с «РЕВЕРСом»
Показы спектакля на пределе физических возможностей «РЕВЕРС» состоятся в Московском театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров». «РЕВЕРС» — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.
24 марта зрители смогут посмотреть спектакль по предварительной регистрации. Перед показом состоится встреча с режиссерами проекта Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной. О регистрации будет объявлено в группах Театра мюзикла в социальных сетях.
Пушкинская площадь, 2/1. Начало встречи в 22:15. Начало спектакля в 23:00.
Экскурсия по закулисью в Et Cetera
В Ночь театров в театре «Et Cetera» состоятся экскурсия по закулисью и творческий мастер-класс династии гримеров Николая и Марии Максимовых. Николай Максимов — легендарный художник-гример, проработавший в театре более семидесяти лет. Он работал над созданием образов более чем в 300 спектаклях. Дело гримера продолжает в театре «Et Cetera» его дочь Мария Максимова. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, но не стала актрисой, а пошла по стопам отца и теперь работает с известными режиссерами. Гости вечера смогут перевоплотиться в любимого киноперсонажа.
Фролов переулок, 2.
Актерский тренинг в Театре Романа Виктюка
Театр Романа Виктюка в рамках акции «Ночь в театре» 24 марта проведет открытую репетицию-тренинг по пластике и акробатике. Зрители увидят, как создаются необычные, а порой и рискованные трюки на сцене. Параллельно на экране будут транслировать отрывки из известных спектаклей труппы: «Саломея», «Федра», «Венецианка», «Маугли. Доброй охоты!», в постановке которых используются сложная акробатика и хореография.
Ул. Старомынка, 6. Регистрация на мероприятие открывается уже 16 марта.
«Папа, мама, я и Сталин» в театре «У Никитских ворот»
В театре «У Никитских ворот» зрителей ждет спектакль «Папа, мама, я и Сталин», поставленный Марком Розовским по автобиографической книге о его семье.
После спектакля сам режиссер и директор театра Татьяна Ревзина расскажут, как их производственные и творческие отношения переросли в семейный союз. В фойе зрители смогут познакомиться с фотовыставкой, посвященной семье ведущих артистов театра Натальи и Дениса Юченковых.
Ул. Большая Никитская, 23/9.