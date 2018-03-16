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На Куусинена отметят 50-летие народного театра «Внутреннее зрение»
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На Куусинена отметят 50-летие народного театра «Внутреннее зрение» 

Управа района Хорошевский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса (КСРК) ВОС 24 марта устроят концерт, посвященный 50-летию творческого коллектива КСРК ВОС Народный театр «Внутреннее зрение» (руководитель и главный режиссёр — Виктория Доценко).
— Коллектив со знаменательной датой придут поздравить бывшие участники коллектива, представители ВОС, а также актёры ведущих театров Москвы. Перед официальной частью в фойе малого зала будет организована выставка, посвящённая истории развития и творческой деятельности театра, — отметили в администрации КСРК ВОС.
Начало в 15.00. Напомним, КСРК ВОС расположен на улице Куусинена, 19А. Вход свободный. (то)
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