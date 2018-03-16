Уикенд 17-18 марта в Белгороде: встреча с Петром Мамоновым и выставка кошек

В Белгород приедет известный музыкант, актёр и писатель Петр Мамонов. Он поговорит с думающими зрителями о музыке, кино, театре, литературе и просто о жизни.

Что: творческая встра

Где: ЦМИ Когда: 17 марта в 19.00 «Записки нетрезвого человека»

Очередной ироничный и грустный спектакль об истинах по одноименной книге Александра Володина представят актеры белгородского театра «Спичка».

Что: спектакль

Где: Театр «Спичка»

Когда: 17-18 марта в 19.00 Весенний бал Весеннее настроение поможет создать камерный оркестр Мezzo Music управлением Натальи Боровик . Музыканты исполнят танцевальные произведения Баха, Моцарта, Грига, Штрауса и Чайковского.

Что: концерт

Где: Белгородская филармония (арт-веранда)

Когда: 17 марта в 17.00 Выставка кошек

Посмотреть на семейство кошачьих и выбрать себе подходящего друга белгородцы смогут в ближайшие выходные.

Что: контактная выставка

Где: Победы, 83б Когда:17-18 марта с 10.00 Зарядка с чемпионом

Белгородцев приглашают на зарядку с чемпионкой мира по кикбоксингу и художественной гимнастике А. Самыгиной. Также в этот день всех ждут оказательные выступления клуба исторических реконструкций «Дружина», спортивные состязания, конкурсы и игры.

Что: зарядка

Где: площадка УСК С. Хоркиной

Когда: 18 марта в 14.00 «Золотой цыпленок»

На сцене Белгородского Государственного театра кукол покажут историю о том, как похитили волк и лиса у деда с бабой золотое яичко, которое снесла курочка Ряба, высидели из него цыплёночка и, вопреки своим планам, волк так полюбил этого наивного малыша, что с удовольствием согласился стать его папой.

Что: спектакль

Где: Театр кукол

Когда: 17 марта в 11.00 и 13.00 «Всей семьей строим будущее»

В день выборов, 18 марта, в Белгородском государственном центре народного творчества пройдет обширная программа. В 10.00 начнётся концерт детского духового оркестра им. В. А. Старкова, одновременно с этим откроется выставка произведений художников-любителей Белгородского района. В 12.00 для маленьких зрителей покажут музыкальный спектакль «Приключения колобка». Завершится программа в 13.30 концертом творческих коллективов БГЦНТ.

Что: творческая акция

Где: БГЦНТ

Когда: 18 марта 10:00