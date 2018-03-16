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Уикенд 17-18 марта в Белгороде: встреча с Петром Мамоновым и выставка кошек
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Уикенд 17-18 марта в Белгороде: встреча с Петром Мамоновым и выставка кошек 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
Творческая встреча с Петром Мамоновым
В Белгород приедет известный музыкант, актёр и писатель Петр Мамонов. Он поговорит с думающими зрителями о музыке, кино, театре, литературе и просто о жизни.
Что: творческая встра
Где: ЦМИ  Когда: 17 марта в 19.00  «Записки нетрезвого человека»
Очередной ироничный и грустный спектакль об истинах по одноименной книге Александра Володина представят актеры белгородского театра «Спичка».
Что: спектакль
Где: Театр «Спичка»
Когда: 17-18 марта в 19.00  Весенний бал  Весеннее настроение поможет создать камерный оркестр Мezzo Music управлением Натальи Боровик. Музыканты исполнят танцевальные произведения Баха, Моцарта, Грига, Штрауса и Чайковского.
Что: концерт
Где: Белгородская филармония (арт-веранда)
Когда: 17 марта в 17.00  Выставка кошек
Посмотреть на семейство кошачьих и выбрать себе подходящего друга белгородцы смогут в ближайшие выходные.
Что: контактная выставка
Где: Победы, 83б  Когда:17-18 марта с 10.00  Зарядка с чемпионом
Белгородцев приглашают на зарядку с чемпионкой мира по кикбоксингу и художественной гимнастике А. Самыгиной. Также в этот день всех ждут оказательные выступления клуба исторических реконструкций «Дружина», спортивные состязания, конкурсы и игры.
Что: зарядка
Где: площадка УСК С. Хоркиной
Когда: 18 марта в 14.00  «Золотой цыпленок»
На сцене Белгородского Государственного театра кукол покажут историю о том, как похитили волк и лиса у деда с бабой золотое яичко, которое снесла курочка Ряба, высидели из него цыплёночка и, вопреки своим планам, волк так полюбил этого наивного малыша, что с удовольствием согласился стать его папой.
Что: спектакль
Где: Театр кукол
Когда: 17 марта в 11.00 и 13.00  «Всей семьей строим будущее»
В день выборов, 18 марта, в Белгородском государственном центре народного творчества пройдет обширная программа. В 10.00 начнётся концерт детского духового оркестра им. В. А. Старкова, одновременно с этим откроется выставка произведений художников-любителей Белгородского района. В 12.00 для маленьких зрителей покажут музыкальный спектакль «Приключения колобка». Завершится программа в 13.30 концертом творческих коллективов БГЦНТ.
Что: творческая акция
Где: БГЦНТ
Когда: 18 марта 10:00
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