Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 марта 

8:00 — Заседание ЦИК РФ.
10:00 — Брифинг МГИК.
10:00 — Интерактивный марафон, в ходе которого состоится обсуждение итогов выборов президента РФ.
11:00 — Расширенное заседание призывной комиссии Москвы.
12:30 — Брифинг руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
14:00 — Региональный семинар-совещание с участием заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко, начальника Московского УФАС Армена Ханяна и начальника Управления контроля размещения госзаказа Артема Лобова.
15:00 — Нулевое чтение законопроекта №291354-7 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».
Фоторепортажи:
9:00 — Пресс-конференция международных наблюдателей на выборах президента РФ.
10:00 — Интерактивный марафон, в ходе которого состоится обсуждение итогов выборов президента РФ.
12:30 — Пресс-показ спектакля по роману Г. Флобера «Бовари» в Театре имени Е. Вахтангова.