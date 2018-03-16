Ещё
В Челябинской научной библиотеке будут читать вслух
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинской научной библиотеке будут читать вслух 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
17 марта, в 14:00, в читальном зале № 1 (3-й этаж) состоится региональный этап Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот», сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
«Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте и классно читать вслух в библиотеке тексты, — пишут организаторы. — Оценивать участников будут самые харизматичные, умные и начитанные люди Челябинска: директор Камерного театра Илья Коломейский, писатель и блогер Максим Бодягин, преподаватель, филолог Дмитрий Богач».
Напомним, что в 2017 г. Челябинская область попала в десятку самых культурных регионов страны. По словам министра культуры Алексея Бетехтина, Челябинская область стала первой в РФ, кто заключил соглашения с музеями Кремля, с Большим театром. А совсем недавно у нас открылся региональный центр Президентской библиотеки.
АиФ: последние новости
Челябинская область догоняет Питер в культурном рейтинге Челябинский смог стал поводом для шуток в "Вечернем Урганте" Скончался известный актер Андрей Панин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение