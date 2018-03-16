В Челябинской научной библиотеке будут читать вслух

17 марта, в 14:00, в читальном зале № 1 (3-й этаж) состоится региональный этап Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот», сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

«Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте и классно читать вслух в библиотеке тексты, — пишут организаторы. — Оценивать участников будут самые харизматичные, умные и начитанные люди Челябинска: директор Камерного театра Илья Коломейский, писатель и блогер Максим Бодягин, преподаватель, филолог Дмитрий Богач».

Напомним, что в 2017 г. Челябинская область попала в десятку самых культурных регионов страны. По словам министра культуры Алексея Бетехтина, Челябинская область стала первой в РФ, кто заключил соглашения с музеями Кремля, с Большим театром. А совсем недавно у нас открылся региональный центр Президентской библиотеки.