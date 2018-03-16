Афиша СЗАО: куда пойти жителям 17 и 18 марта

Жителей Северо-Западного округа столицы ждут интересные выходные. Любители провести время весело и с пользой найдут себе занятие по душе, независимо от пола и возраста. «СЗ» подготовил для читателей подборку самых ярких мероприятий.

Весна вступает в свои права

18 марта в 11.00 в КЦ «Салют» (ул. Свободы, 37) состоится праздник «Прощай, зима, весне начало». В программе интерактивные развлекательные представления, весёлые игры, эстафеты, викторины и конкурсы с призами.

Фестиваль «Весенний марафон» будет проходить весь день 18 марта в школе №883 (ул. Планерная, 5, корп. 2). В этот день в школе можно будет приобрести свежие фермерские продукты, попробовать горячие блюда, напитки и лакомства. Детей ждут творческие мастер-классы, интерактивные представления, а также спортивные викторины и конкурсы.

Праздник под таким же названием ждёт и жителей Покровского-Стрешнева. 18 марта в 11.00 по адресу: ул. Стратонавтов, 15, вас ждут анимация для детей, викторины, подарки, конкурсы и спортивные состязания.

Настоящую весну будут встречать также и в Куркине. 18 марта в школе №1985 в доме 8 по Ландышевой улице целый день будет проходить танцевальный флешмоб, веселые старты, мастер-классы и викторины.

Премьера спектакля в Митино

Театр-студия «Дверь» под руководством Екатерины Мироновой 19 марта покажет премьеру спектакля «Наш двор» в культурном центре «Митино» (ул. Митинская, 31, корп. 1). Особенность этого театра в том, что весь репертуар — авторский. За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство студия удостоена звания «народный самодеятельный любительский коллектив». На представление приглашаются зрители старше шести лет. Начало в 19.00, вход бесплатный.

Балет на улице Свободы

Дворец культуры «Салют» приглашает всех ценителей высокого искусства 23 марта на балет «В царстве спящей красавицы». Свою постановку покажет ведущий творческий коллектив Москвы «Театр танца „Марина“. Этот балет артисты посвятят 200-летию со дня рождения российского и французского солиста балета, известного балетмейстера и театрального деятеля Мариуса Петипа. Начало в 17.00, вход свободный без возрастных ограничений. Справки по тел. (499) 497-0400.