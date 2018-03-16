Ещё
Ставропольский казачий ансамбль представил новую программу «Колесо времени»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставропольский казачий ансамбль представил новую программу «Колесо времени» 

АиФ Ставрополье 16 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» недавно представил на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова и Пятигорского театра оперетты свою новую программу «Колесо времени».
Новаторское шоу не похоже ни на одну из традиционных постановок казачьего ансамбля.
«Два года назад мы решили, что не будем ограничиваться только фольклором, и создали эстрадную группу, — рассказали представители танцевального коллектива. — В состав ансамбля влились ребята из молодёжного театра танца «Смайл». Именно они в основном и участвуют в новом проекте».
Неудивительно, что в программе «Колесо времени» не только танцы, но и акробатические трюки, световые эффекты и т.д.
Первая часть выступления «Вперёд, за Родину!» посвящена 75-летию Сталинградской битвы, а остальные блоки — традициям разных народов мира. К примеру, есть в программе индийский танец «Павлин», специально для которого сшили необычайно яркие костюмы. Представлены китайский и японский танцы.
Блок «Венецианский карнавал» стал отдельным ярким шоу: постановщики специально для него придумали световые эффекты.
Для композиции «Египет» изготовили уменьшенный вариант пирамиды Хеопса. Кстати, хореографы и танцоры тщательно изучили историю древних египетских танцев и их особенности.
Важно, что одежду для проекта сшили вручную. Великолепные костюмы — настоящие произведения искусства.
Кстати, в уникальной программе задействованы не только ставропольские мастера сцены. «Колесо времени» — это интернациональный проект, для участия в котором привлекли известного во всём мире хореографа Марио Форели и победительницу одного из проектов Аллы Пугачёвой Екатерину Лещеву-Князеву.
АиФ Ставрополье: последние новости
«АиФ-СК» объявляет конкурс детских рисунков к Новому году Пушкинскую галерею в Железноводске перекроют за 6 млн руб. В день выборов на Ставрополье выступят рэпер Мот и группа «Пицца»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение