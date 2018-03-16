Ставропольский казачий ансамбль представил новую программу «Колесо времени»

Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» недавно представил на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова и Пятигорского театра оперетты свою новую программу «Колесо времени».

Новаторское шоу не похоже ни на одну из традиционных постановок казачьего ансамбля.

«Два года назад мы решили, что не будем ограничиваться только фольклором, и создали эстрадную группу, — рассказали представители танцевального коллектива. — В состав ансамбля влились ребята из молодёжного театра танца «Смайл». Именно они в основном и участвуют в новом проекте».

Неудивительно, что в программе «Колесо времени» не только танцы, но и акробатические трюки, световые эффекты и т.д.

Первая часть выступления «Вперёд, за Родину!» посвящена 75-летию Сталинградской битвы, а остальные блоки — традициям разных народов мира. К примеру, есть в программе индийский танец «Павлин», специально для которого сшили необычайно яркие костюмы. Представлены китайский и японский танцы.

Блок «Венецианский карнавал» стал отдельным ярким шоу: постановщики специально для него придумали световые эффекты.

Для композиции «Египет» изготовили уменьшенный вариант пирамиды Хеопса. Кстати, хореографы и танцоры тщательно изучили историю древних египетских танцев и их особенности.

Важно, что одежду для проекта сшили вручную. Великолепные костюмы — настоящие произведения искусства.