Смольный предъявил Юрию Бутусову «недостаток веселья»

Тысячи подписей под петицией в поддержку теперь уже бывшего худрука Театра имени Ленсовета Юрия Бутусова , который уволился из-за конфликта со Смольным и уехал из Петербурга, флешмоб в социальных сетях с призывом вернуть Бутусова и еще ряд аналогичный акций — такой невиданный для, по сути, «узконаправленного» события резонанс в обществе целую неделю не находил отклика у тех, кто отвечает за развитие культуры в северной столице. Чиновники молчали. Ни губернатор Полтавченко, ни вице-губернатор Кириллов, курирующий «культурное» направление, не проронили ни слова. Есть предположение, что у них просто затянулось празднование 8 Марта. Но вот наконец, спустя неделю, позицию Смольного по поводу этой истории публично сформулировал Константин Сухенко , председатель Комитета по культуре. И сказать, что его выступление вызвало изумление, это не сказать ничего…

Хотя те, кто ностальгирует по советским временам, должны быть довольны. Посвященная ситуации с Бутусовым речь Сухенко вполне может войти в анналы истории наравне с выступлением обвинителя в суде над Бродским, которому рекомендовали не стихи писать, а поработать на заводе.

Всемирно известного режиссера, правда, на завод не посылали, но товарищ Сухенко на голубом глазу сообщил, что его «ведомство» не устраивает мрачная стилистика спектаклей Бутусова — он сообщил, что «предлагал Юрию Николаевичу поставить хоть один веселый спектакль». «Почему бы вам не посмеяться, не пошутить вместе с людьми?» — так и сказал Сухенко Бутусову.

Это примерно то же самое, что сказать хореографу: что, мол, твои все танцуют, пусть лучше споют что-нибудь. Или объяснить художнику, что его черный квадрат слишком мрачен и стоит пририсовать к нему веселенькие цветочки. Но если такие советы может давать дилетант, какой-нибудь среднестатистический гражданин, которого жена раз в год вытаскивает в театр и он там сразу засыпает, то в устах руководителя Комитета по культуре Санкт-Петербурга они звучат, мягко говоря, странно. Закрадывается даже подозрение, что именно дилетанты петербургской культурой и руководят.

Мы понимаем, что Сухенко — не главный дилетант в Смольном. Он в театры ходит, и даже не раз в год. И вполне возможно, что высказаться о Бутусове в таком ключе ему просто поручили. Тот же вице-губернатор Кириллов, который ранее возглавлял Росприроднадзор и к культуре имеет даже меньшее отношение, чем сам Сухенко. Или «серый кардинал» губернатора Полтавченко по культурным вопросам Наталья Пахомова , которая, хоть и получила пост ректора РГИСИ, но, по слухам, продолжает вмешиваться во все вопросы, которые курируют Сухенко и его комитет.

Кстати, на то, что он в истории с худруком Театра им. Ленсовета не совсем при делах, прозрачно намекнул и сам Константин Эдуардович, сказав, что решение об увольнении принимал не он и не ему его менять. А вообще «мы любим творчество Бутусова, который остается ярким, самобытным, одним из лучших режиссеров нашей страны».

Но после таких слов хочется спросить: почему тогда «вы» не создаете «одному из лучших режиссеров страны» условия для творчества? И почему «вы» продолжаете в худших совдеповских традициях изгонять тех, кто не соответствует «вашим» представлениям об искусстве. Бродский, Райкин, Юрский и еще десятки деятелей культуры в свое время не угодили партийному руководству города, и, что характерно, не пропали, уехав. Особенно уместен в нынешней ситуации пример Петра Фоменко , который ставил в ленинградском Театре комедии, видимо, тоже недостаточно веселые спектакли или веселье было «не по тому адресу», и был изгнан. Зато в Москве получил здание бывшего кинотеатра, где со своими учениками создал известный сегодня на весь мир театр «Мастерская Петра Фоменко».

И если «ведомство» считает, что Театр им. Ленсовета должен оставаться «классическим», то почему бы не предоставить Бутусову с учениками, которые на данный момент составляют большую часть труппы, другое здание, где он мог бы создать свой театр, но уже с другим названием. Тем более что все для этого есть — и режиссер со своим творческим лицом, и актеры, и репертуар, и поклонники. Но об этом речь даже не идет. И хотя Константин Сухенко заявил, что «никакого напряжения по отношению к ЭТОМУ ТОВАРИЩУ (Бутусову) ни в комитете, ни в руководстве города нет», закрадываются подозрения, что Бутусов просто кому-то не угодил.

Тех, кто не хочет «ходить строем» — хоть в культурном пространстве, хоть в каком-то другом, — в Смольном явно не любят. А то, что именно такие «одиночки» приносят городу на Неве славу, никого не волнует. Не нужны «ведомству» театральные премии, которые получали и еще получат спектакли Бутусова. Не нужны зарубежные гастроли и как следствие мировая известность Петербурга как культурной столицы. И совершенно наплевать на мнение «электората», который не весь и не всегда хочет в театре «веселиться».

Через десять дней в Москве будут вручать главную театральную премию страны — «Золотую маску». От нашего города на нее претендуют спектакль находящегося в федеральном подчинении Александринского театра «Преступление и наказание», спектакль тоже федерального БДТ «Губернатор» (которым никто не пеняет на мрачность и «неклассичность», так как Комитет по культуре, к счастью, не имеет права вмешиваться в творческий процесс в этих театрах) и — в шести номинациях! — «Дядя Ваня» Театра им. Ленсовета в постановке Юрия Бутусова.

Исходя из логики наших городских чиновников, членам жюри «Золотой маски», отсматривающим эти работы, очень не повезло — «не посмеяться людям». Поэтому есть предложение делегировать какого-то из представителей Смольного (Сухенко и Кириллова, например) для развлечения театральной общественности страны. Надо думать, «программная речь» о том, каким им видится будущее петербургского театра, сильно всех развеселит. Но если в Москве по этому поводу могут только посмеяться, то нам-то, петербуржцам, с этим жить…

P. S. Надеюсь текст этой статьи получился достаточно веселым, чтобы его смогли осилить в «культурном ведомстве».

интернет-журнал «Интересант»