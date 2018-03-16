С 15 по 18 марта Смоленский государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова и Ивановский областной драматический театр проводят обменные…

Французская комедия положений «Блэз» по пьесе Клода Манье , поставленная режиссёром, заслуженной артисткой России Людмилой Исаковой прошла на сцене театра имени А. С. Грибоедова 15 марта. Сюжет этой остроумной комедии с неожиданными поворотами и курьёзами рассказывает о бедном художнике Блэзе, которого захватывает череда головокружительных событий, однако успех и любовь нельзя приобрести обманным путём. Фото: vistivanovo.ru 16 марта на смоленской сцене прошла комедийная постановка «Ужин по-французски» по произведению Марка Камолетти о жизни внешне благополучной семейной пары, которая внезапно становится запутанным клубком. Все любовники и любовницы, которые хотели с удовольствием провести выходные, оказались в одном доме, и им приходиться изворачиваться и фантазировать, чтобы сохранить статус-кво и не запутаться во лжи. Фото: Сергей Силкин

Комедия «Будьте здоровы», поставленная режиссёром Андреем Тупиковым по мотивам пьсесы Пьера Шено , пройдёт на сцене театра им. А. С. Грибоедова 17 марта. Смоленские зрители увидят сюжет о том, как родственники покойного писателя собираются в его квартире для борьбы за наследство: каждый желает получить большую часть. Но события внезапно поворачиваются так, что взрывается видимость благополучных отношений. Ряд комических ситуаций, нереалистичные, сумасшедшие мечты героев заводят в тупик всю ситуацию, и интрига вокруг крупного состояния решается самым неожиданным образом. Фото: ivdrama.ru Начало спектакля в 18:00 17 и 18 марта юные и взрослые зрители Смоленска увидят спектакль " Стоптанные башмачки", поставленный по сказочному произведению братьев Гримм. Сюжет рассказывает о том, как король, который устраивает бал в честь повзрослевших дочерей, приглашает женихов, чтобы выбрать достойных преемников престола. Но внезапно перед балом обнаруживается, что у дочерей бальные туфельки протёрты до дыр, и король начинает выяснять, где же они танцуют все ночи подряд. Король ищет добровольцев, которые решились бы проследить за его дочерями. Один из них, нищий раненый солдат не без помощи мудрой старушки, узнаёт, что принцессы танцуют в подземном замке с заколдованными принцами, чтобы снять с них заклятие… Фото: chastnik.ru Начало сеансов: 17 марта в 11:00, 18 марта в 12:00 18 марта смоляне приглашаются на постановку режиссёра Александра Невинского по знаменитой классической пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Действие спектакля разворачивается в Испании замке Аугас Фрескас, недалеко от Севильи. Остроумный и находчивый Фигаро, графский домоуправитель, собирается жениться на служанке графини Сюзанне, но узнаёт, что граф претендует на «право первой ночи», угрожая расстроить их свадьбу и лишить наследства. Фигаро начинает борьбу с намерением графа и прибегает к различным ухищрениям. Фото: culture.ru Начало в 18:00 С 16 по 18 марта Смоленский государственный академический театр им. А. С. Грибоедова приезжает с гастролями в Ивановский областной драматический театр. Зрителей Иваново ждут четыре постановки — «Король Дроздобород», «Палата бизнес-класса», «Папа в паутине», «Верная жена».

16 марта в на сцене Ивановского областного драматического театра — спектакль «Палата бизнес-класса» по пьесе драматурга Александра Коровкина . В этой пьесе высокопоставленный чиновник Виктор Разницкий заболевает и оказывается в больнице, и ему делают операцию. В послеоперационный период больница должна предоставить чиновнику палату бизнес-класса, поскольку он не намерен расставаться со своим образом жизни и привычками. Но получается так, что он в этой палате оказывается не один, а с соседом Евгением Изумрудовым. Изумрудов тоже не очень рад такому соседству. Разницкий предпринимает попытку провести не очень прозрачную сделку, в чём ему помогают не только бухгалтер, жена и любовница, но даже медсестра. В итоге герои, путаясь в обмане, то и дело попадают в комические ситуации. Фото: dram-teatrsm.ru 17 марта ивановцы увидят спектакль «Папа в паутине» по пьесе Рэя Куни — продолжение постановки «Слишком богатый таксист», в котором таксист Джон Смит живёт на две семьи: с женой и любовницей. В спектакле «Папа в паутине» дети Джона Смита из разных семей семей Вики и Гэйвин уже подросли и случайно познакомились в интернете — всемирной паутине. Вики и Гэйвин договариваются о встрече, и с этого начинаются все комические коллизии спектакля. Джон Смит должен во что бы то ни стало воспрепятствовать этой встрече: ведь тогда тайна его двойной жизни раскроется. Смиту помогает его друг и квартирант — старик Стэнли Поуни, который находится в его квартире с женой Мэри, пока он уходит разбираться со своей второй семьёй. Появление Стэнли ещё больше запутывает ситуацию.

Фото: dram-teatrsm.ru Начало в 17:30 Спектакль «Верная жена» по мотивам пьесы английского писателя Сомерсета Моэма, который пройдёт на ивановской сцене 18 марта, призовёт зрителей поразмышлять над тем, что же есть верность. Героиня постановки, Констанс — хорошая хозяйка, образцовая мать, очаровательная женщина, а герой — успешный врач-хирург, джентльмен и семьянин. Кажется, их счастью ничто не может помешать. Но муж Констанс — любовник её лучшей подруги, о чём известно во всём Лондоне. Родственники и знакомые пытаются обратить внимание Констанс на этот факт, а как всё решится и что есть верность — об этом зрители узнают в спектакле. Фото: dram-teatrsm.ru Начало в 17:30 Юных зрителей Иваново и их родителей 17 марта приглашают на красочный музыкальный спектакль «Король Дроздобород», поставленный по мотивам сказочного произведения братьев Гримм. Капризная дочь Короля всё время спорит с отцом, который заботится о её счастье. Знатные женихи — бароны, графы, виконты, герцоги и короли просят руки Принцессы, но она отвергает их всех. В итоге Король рассердился на дочь и решил выдать её за первого, кто войдёт в ворота королевского замка. В этом сказочном спектакле, который рассказывает о добре, справедливости, чуткости и отзывчивости, много танцев и песен. Юные зрители узнают из этого спектакля, который основан на проверенной веками волшебной истории, о человечности, милосердии, уважении к себе и окружающим. Постановка придётся по душе всем тем, кто верят в доброту и в то, что равнодушие и бесчувственность можно преодолеть. Фото: ivx.ru Начало в 17:00