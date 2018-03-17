В Екатеринбурге представят постановки ведущих молодых балетмейстеров России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. / ТАСС /. Постановки ведущих молодых балетмейстеров России представят на международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva, который впервые пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

По мнению эксперта в области современного танца, создателя и художественного руководителя «Эксцентрик-балета» из Екатеринбурга Сергея Смирнова , танцовщикам полезно посетить мастер-классы фестиваля. «Особенно ценна обширная система мастер-классов, это всегда привлекает молодую аудиторию, которая имеет возможность повысить свою квалификацию», — сказал он ТАСС.

Балетмейстер Лилия Бурдинская считает Екатеринбург одной из столиц современного танца. «Это очень интересный, прогрессивный город, открытый к творчеству, искусству. А сам фестиваль — большая творческая семья, где все участники очень вдохновляют и поддерживают друг друга. Мне приятно быть частью этой большой и высокопрофессиональной команды, которая дарит зрителю возможность увидеть танец и узнать его поближе, задать свои вопросы», — рассказала она ТАСС.

Как ранее отметила народная артистка РФ, балерина Диана Вишнева , которая основала фестиваль и является его арт-директором, молодые хореографы покажут абсолютно разные грани современного танца. По ее мнению, разнообразие танцевальных жанров в работах постановщиков говорит об открытости фестиваля, который поддерживает хореографов разных направлений.

В дни фестиваля в Екатеринбурге также состоится российская премьера спектакля «Asunder» ("На части"), поставленного испанским хореографом Гойо Монтеро вместе с артистами Пермского театра оперы и балета. В "Ельцин Центре" пройдут обучающие мастер-классы, дискуссия «Молодые хореографы: кто они и нужны ли они России?» и показ фильма Жан-Стефана Брона «Парижская опера» — победителя 39-го Московского международного кинофестиваля в номинации «Лучший документальный фильм».

О фестивале

Международный фестиваль Context. Diana Vishneva проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 2013 года. Он открывает доступ к лучшим достижениям мира современного танца. Каждый год фестиваль представляет российскому зрителю мировые премьеры, уникальные совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков, созданные как знаменитыми хореографами, так и молодыми постановщиками, а также документальное кино о танце и широкую образовательную программу.