Кто родился 17 марта

Рудольф Хаметович Нуреев ( Нуриев ) (1938-1993), артист балета. Дебютировал на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета, был солистом Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). Исполнял ведущие партии в спектаклях «Жизель», « Дон Кихот », «Баядерка», «Лебединое Озеро».

В 1961 году во время гастролей труппы театра во Франции Рудольф Нуриев отказался возвращаться в СССР и попросил политического убежища.

Работал в «Ковент-Гардене», Ла Скала, Венской опере и др. Был художественным руководителем балета Парижской Гранд Опера. Артист много снимался в кино и на телевидении, ставил балеты и делал собственные редакции классических спектаклей.

Борис Николаевич Полевой (1908 — 1981), прозаик и журналист. Настоящая фамилия — Кампов. Его первая заметка была опубликована в 1922 году в газете «Тверская правда». Псевдоним будущего писателя появился благодаря редактору этого издания, который сказал: «Какая-то фамилия у тебя не журналистская: Кампов. Слушай, кампус по-латински „поле“. Вот и будь Полевым». В 1927 году была издана первая книга очерков Бориса Полевого — «Мемуары вшивого человека».

Во время Великой Отечественной войны он был фронтовым корреспондентом газеты «Правда»

Широкую известность писателю принесла «Повесть о настоящем человеке», опубликованная в 1946 году в журнале «Октябрь». Произведение, которое основано на реальных фактах биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева , выдержало более 180 изданий на 52 языках общим тиражом около 10 миллионов экземпляров. В 1948 году на экраны вышел одноимённый кинофильм, а Сергей Прокофьев написал по этому произведению оперу, которая была поставлена на сцене Большого театра.

Перу Бориса Полевого также принадлежат повести «Горячий цех», «Вернулся», романы «Золото», «На диком бреге», сборники «Мы-советские люди», «За тридевять земель» и другие произведения.