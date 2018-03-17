Кто родился 17 марта 

Андрей Рэмович Белоусов (59 лет), помощник Президента РФ. Занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли РФ, директора Департамента экономики и финансов Правительства РФ. Возглавлял министерство экономического развития РФ. Был управляющим от России в Европейском банке реконструкции и развития и заместителем управляющего от России в Международном банке реконструкции. С 24 июня 2013 года является помощником Президента РФ по экономическим вопросам.
Сергей Сергеевич Кравцов (44 года), руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Возглавлял Федеральный центр тестирования, Институт управления образованием РАО, Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Занимал должности директора Департамента регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ. В августе 2013 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Олег Николаевич Кожемяко (56 лет), губернатор Сахалинской области. Представлял в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Приморского края. Занимал посты губернатора Корякского автономного округа и Амурской области. Являлся помощником Руководителя Администрации Президента РФ. В марте 2015 года Олег Кожемяко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. 13 сентября 2015 года одержал победу на выборах главы области, набрав 67,80% голосов избирателей.
Рудольф Хаметович Нуреев (Нуриев) (1938-1993), артист балета. Дебютировал на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета, был солистом Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). Исполнял ведущие партии в спектаклях «Жизель», «Дон Кихот», «Баядерка», «Лебединое Озеро».
В 1961 году во время гастролей труппы театра во Франции Рудольф Нуриев отказался возвращаться в СССР и попросил политического убежища.
Работал в «Ковент-Гардене», Ла Скала, Венской опере и др. Был художественным руководителем балета Парижской Гранд Опера. Артист много снимался в кино и на телевидении, ставил балеты и делал собственные редакции классических спектаклей.
Борис Николаевич Полевой (1908 — 1981), прозаик и журналист. Настоящая фамилия — Кампов. Его первая заметка была опубликована в 1922 году в газете «Тверская правда». Псевдоним будущего писателя появился благодаря редактору этого издания, который сказал: «Какая-то фамилия у тебя не журналистская: Кампов. Слушай, кампус по-латински „поле“. Вот и будь Полевым». В 1927 году была издана первая книга очерков Бориса Полевого — «Мемуары вшивого человека».
Во время Великой Отечественной войны он был фронтовым корреспондентом газеты «Правда».
Широкую известность писателю принесла «Повесть о настоящем человеке», опубликованная в 1946 году в журнале «Октябрь». Произведение, которое основано на реальных фактах биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева, выдержало более 180 изданий на 52 языках общим тиражом около 10 миллионов экземпляров. В 1948 году на экраны вышел одноимённый кинофильм, а Сергей Прокофьев написал по этому произведению оперу, которая была поставлена на сцене Большого театра.
Перу Бориса Полевого также принадлежат повести «Горячий цех», «Вернулся», романы «Золото», «На диком бреге», сборники «Мы-советские люди», «За тридевять земель» и другие произведения.