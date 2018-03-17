Проект «Мысли вслух» стартовал в Музее Москвы

В течение трех дней артисты столичных театров будут погружать слушателей в атмосферу прошлого столетия.

— Прочитанные вслух истории станут приглашением войти в чью-то квартиру, послушать разговор с соседями, разделить переживания с автором. Здесь каждый голос прозвучит из своей комнаты, из своего времени, он расскажет о личном и общем одновременно, — говорит один из организаторов мероприятия Ксения Исаева.

Читка проходит в неформальной обстановке за чашкой чая в пространстве выставки «Старая квартира», где с помощью предметов интерьера, артефактов и документов воссозданы интерьеры московских квартир.

— Мы имеем дело с чем-то очень личным, нужно бережно относиться к чужим воспоминаниям, полюбить и принять их. Не знаю, хотел бы я, чтобы лет через сто мои дневники также читали потомки, но сегодня благодаря внутреннему миру наших героев все присутствующие стали друг другу ближе, — считает актер Театра имени Маяковского Сергей Быстров.

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