В Москве после выборов состоится концерт в честь присоединения Крыма

Движение в центре Москвы в воскресенье, 18 марта ограничат из-за митинга-концерта в честь присоединения Крыма. На Красной площади запланировано мероприятие под названием «Россия. Севастополь. Крым». Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Из-за праздничных мероприятий с 14:00 мск на Театральном проспекте на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Также в районе Большого и Малого театра будет временно отменена парковка. Кроме того, на время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице. Остановки рядом будут работать в штатном режиме.