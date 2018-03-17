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В Москве после выборов состоится концерт в честь присоединения Крыма
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В Москве после выборов состоится концерт в честь присоединения Крыма 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: АиФ
Движение в центре Москвы в воскресенье, 18 марта ограничат из-за митинга-концерта в честь присоединения Крыма. На Красной площади запланировано мероприятие под названием «Россия. Севастополь. Крым». Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Из-за праздничных мероприятий с 14:00 мск на Театральном проспекте на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Также в районе Большого и Малого театра будет временно отменена парковка. Кроме того, на время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице. Остановки рядом будут работать в штатном режиме.
Завтра на митинге-концерте выступят группа «Любэ», Григорий Лепс и другие артисты. Начало мероприятия запланировано на 21:30 мск. Будет ли участвовать в нем кто-либо из руководства страны, не сообщается, передает «Коммерсантъ».
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