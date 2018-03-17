Пьяный спектакль за 2 миллиона и якутский златопад: итог недели в картинках

Неделя началась с похождений петербургского чиновника-супергероя, который сбил таксиста на угнанной у него же машине.

А 35 пользователей Telgram показали себя настоящими героями, подав судебный иск к Федеральной службе безопасности России

Героем сцены стал актер Михаил Ефремов : будучи пьяным, актер обматерил зрителей на спектакле в Самаре. Позже выяснилось, что за это скандальное шоу он получил гонорар в 2,5 миллиона рублей.

В Рунете перемыли кости обвинившей режиссера Говорухина в домогательствах журналистке Дарье Комаровой . Общественность не только не поверила в обвинения главы штаба Ксении Собчак в адрес маститого режиссера, но и поставила под сомнение сам факт работы госпожи Комаровой в журналистике.

В Сети появилось видео, где сотрудник полиции избивает подростка в Дербенте за то, что ребенок не уступил дорогу его автомобилю.

Разгорается скандал с делом Скрипаля, по которому пока так и не представлено доказательств. В ответ на постановление Лондона выслать 23 российских дипломата, глава МИД Сергей Лавров анонсировал высылку британских дипломатов из России.

Тем временем, в Госдуме объяснили, как российские банки придут в Крым в обход санкций.

Выборы уже близко, а предвыборные страсти не затихают. Во время очередных дебатов, проходивших на телеканале «Россия-1», Ксению Собчак довели до слез.

И самой яркой новостью уходящей недели стало ЧП в Якутии, которое пользователи назвали «Золотым дождем»: 172 слитка золота высыпались из едва взлетевшего самолета.

Несмотря на сообщения о том, что все слитки уже собраны, жители Якутска продолжают искать выпавшее из самолета золото.

«Арт-Ридус» желает вам хорошо провести эти исторически значимые выходные, а также уверенно и взвешенно принимать решения, какими бы они ни были. Ну и не забывайте о том, что: