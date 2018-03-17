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Концерт «Уматурман» в Архангельске изменит работу пассажирских автобусов в воскресенье вечером
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Концерт «Уматурман» в Архангельске изменит работу пассажирских автобусов в воскресенье вечером 

29.ru 6 часов назад
Фото: 29.ru
Дополнительные рейсы вечером 18 марта будут организованы из-за праздничного концерта к четвёртой годовщине присоединения Крыма к России, сообщает пресс-служба городской администрации. Концерт начнётся в 20 часов у областного театра драмы имени М. В. Ломоносова. — Во время праздничного концерта работа общественного транспорта будет осуществляться в соответствии с графиками движения выходного дня. При этом на маршрутах № 5, 9, 12, 3, 44, 54 и 60 предусмотрено движение автобусов до 21:45–22:00, а по маршруту № 5э — до 23:00, — рассказали в администрации. Дополнительные вечерние рейсы, чтобы доставить жителей из центра в отдаленные округа города, пойдут по следующим маршрутам и расписанию:
Маршрут
Время отправления
Место отправления
№ 3 «МР вокзал» — «Нижний городок п. Лесная речка»
22:15  Театр драмы
№ 6 «Ж/д вокзал» — «Ул. Кедрова»
22:15  Петровский парк в сторону ул. Кедрова
№ 9 «МР вокзал» — «П. Экономия»
22:15  МР вокзал
№ 11 «МР вокзал» кольцевой
22:15  Театр драмы (в одном направлении)
№ 12 «МР вокзал» — «Аэропорт Архангельск»
22:15  МР вокзал
№ 31 «Автовокзал» — «П. Цигломень»
22:15  Театр драмы
№ 44 «Новый поселок» — «Л/з № 13»
21:50  Новый поселок Лесозавод № 13  № 60 «МР вокзал» — «Ул. Малиновского»
22:15  МР вокзал
№ 76 «Ж/д вокзал» — «МР вокзал» кольцевой
22:15  Театр драмы (в одном направлении)
В праздничном концерте примет участие известная группа «Уматурман».
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