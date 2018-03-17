Концерт «Уматурман» в Архангельске изменит работу пассажирских автобусов в воскресенье вечером

Дополнительные рейсы вечером 18 марта будут организованы из-за праздничного концерта к четвёртой годовщине присоединения Крыма к России, сообщает пресс-служба городской администрации. Концерт начнётся в 20 часов у областного театра драмы имени М. В. Ломоносова. — Во время праздничного концерта работа общественного транспорта будет осуществляться в соответствии с графиками движения выходного дня. При этом на маршрутах № 5, 9, 12, 3, 44, 54 и 60 предусмотрено движение автобусов до 21:45–22:00, а по маршруту № 5э — до 23:00, — рассказали в администрации. Дополнительные вечерние рейсы, чтобы доставить жителей из центра в отдаленные округа города, пойдут по следующим маршрутам и расписанию:

Маршрут

Время отправления

Место отправления

№ 3 «МР вокзал» — «Нижний городок п. Лесная речка»

22:15 Театр драмы

№ 6 «Ж/д вокзал» — «Ул. Кедрова»

22:15 Петровский парк в сторону ул. Кедрова

№ 9 «МР вокзал» — «П. Экономия»

22:15 МР вокзал

№ 11 «МР вокзал» кольцевой

22:15 Театр драмы (в одном направлении)

№ 12 «МР вокзал» — «Аэропорт Архангельск»

22:15 МР вокзал

№ 31 «Автовокзал» — «П. Цигломень»

22:15 Театр драмы

№ 44 «Новый поселок» — «Л/з № 13»

21:50 Новый поселок Лесозавод № 13 № 60 «МР вокзал» — «Ул. Малиновского»

22:15 МР вокзал

№ 76 «Ж/д вокзал» — «МР вокзал» кольцевой

22:15 Театр драмы (в одном направлении)

В праздничном концерте примет участие известная группа «Уматурман».