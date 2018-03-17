В Калининграде стартовал 22-ой фестиваль студенческих и молодежных театров «Равноденствие»

В Областном театре кукол прошло торжественное открытие и первый спектакль форума. Фестиваль продлится до 23-го марта. Его участники покажут спектакли на сцене в Доме офицеров, Театре кукол и других площадках Калининграда и области.