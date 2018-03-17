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В Калининграде стартовал 22-ой фестиваль студенческих и молодежных театров «Равноденствие»
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В Калининграде стартовал 22-ой фестиваль студенческих и молодежных театров «Равноденствие» 

Вести Калининград 22 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Областном театре кукол прошло торжественное открытие и первый спектакль форума. Фестиваль продлится до 23-го марта. Его участники покажут спектакли на сцене в Доме офицеров, Театре кукол и других площадках Калининграда и области.
В этом году за гран-при форума будут бороться более десяти театральных коллективов. Помимо калининградцев, свои постановки покажут актёры из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Первыми вступили на театральные подмостки артисты театра-студии «Игры Разума» с военной драмой «Не покидай меня» Алексея Дударева.
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