Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале городской среды «Выходи гулять!» в Химках

Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В подмосковных Химках продолжается фестиваль городской среды «Выходи гулять!». Различные мероприятия для жителей проходят на 30 площадках: дворы, парки и скверы — территории были благоустроены в рамках президентской программы по формированию комфортной городской среды в 2017 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для юных химчан организована насыщенная развлекательная программа с участием артистов дворца культуры «Родина», театра «Апрель», молодежного центра «Восход», домов детского творчества «Созвездие» и «Родник», дома культуры «Контакт». Ребята принимают участие в различных спортивных соревнованиях, конкурсах и викторинах.