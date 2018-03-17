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Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале городской среды «Выходи гулять!» в Химках
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Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале городской среды «Выходи гулять!» в Химках 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В подмосковных Химках продолжается фестиваль городской среды «Выходи гулять!». Различные мероприятия для жителей проходят на 30 площадках: дворы, парки и скверы — территории были благоустроены в рамках президентской программы по формированию комфортной городской среды в 2017 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для юных химчан организована насыщенная развлекательная программа с участием артистов дворца культуры «Родина», театра «Апрель», молодежного центра «Восход», домов детского творчества «Созвездие» и «Родник», дома культуры «Контакт». Ребята принимают участие в различных спортивных соревнованиях, конкурсах и викторинах.
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