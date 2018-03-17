Без границ: единственный в Грузии инклюзивный театр готовится к премьере

Ограниченных возможностей не бывает, уверены актеры первого и пока единственного в Грузии инклюзивного театра. Коллектив готовится к премьере на большой сцене. На репетиции побывал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Репетиция еще не на сцене — в небольшом зале. Да и у спектакля пока только рабочее название «Другой путь». Это символично, уверены артисты. Каждый из них прошел свою, полную боли и слез, дорогу к сцене.

«Инвалидная коляска — это не приговор. В нашем спектакле она настолько органична, что мне даже после репетиции хочется на ней кружить. А еще недавно я даже не решалась выходить из дома», — говорит участница спектакля: Кетеван Джиоева.

В маленьком репетиционном зале ограничено лишь время занятий — всего час. Заниматься дольше и врачи не рекомендуют, и загруженность дома культуры не позволяет. Руководитель театра признается: мечтает собрать большую труппу. Но пока не все готовы поверить в себя.

«Я хочу сделать так, чтобы театр мог стать для этих людей источником дохода. Чтобы это была профессия, чтобы они это серьезно воспринимали», — отметила руководитель инклюзивного театра Кети Зазанашвили.

Весь мир — театр

Как художники видят сцену

Девиз Саломе Гогешвили — не сдаваться и не унывать. Два года назад она попала в аварию, потеряла руку. Для спортсменки это была трагедия. Но она решила не оставаться наедине со своей бедой, а начать жизнь заново. «Я стала писать, завела свою страничку. Оказалось, что таких, как я, тысячи. Я хочу, чтобы окружающие перестали обращать внимание на мелочи, гоняться за ерундой. Главное — не терять оптимизм и жить маленькими победами», — сказала Саломе Гогишвили.

Организация модного показа — тоже победа Саломе. На подиуме среди моделей есть те, кому врачи поставили тяжелый диагноз. Но, несмотря на это, они могут блеснуть перед публикой. Премьера спектакля инклюзивного театра намечена на конец апреля. Свою сцену артистам предоставит университет театра и кино имени Шота Руставели

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