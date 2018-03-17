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«Малгил». Долгожданная премьера «Табакерки»
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«Малгил». Долгожданная премьера «Табакерки» 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Лучшая память о Мастере — это продолжение его дел. Увы, Олег Павлович не дожил до выхода этого спектакля. Очень горько…
Но 20 марта в Театре, которым он руководил, на сцене на Чистых прудах, состоится долгожданная премьера спектакля «Малгил» режиссера Александра Марина. И зал — мы уверены — будет смеяться. И вспоминать…
Спектакль «Малгил» создан по произведениям Даниила Хармса. Это множество анекдотических персонажей в самых, казалось бы, нелепых ситуациях. Здесь люди становятся шарами, умеют ходить сквозь стены и летают над Ленинградом, пока из Москвы дует фиолетовый ветер. Но за гротеском и парадоксами скрываются глубокие мысли: «как много в жизни несчастных, которые занимают не то место». И чем громче галдит «человеческое стадо» на сцене, тем глубже поражает деликатный голос: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?»
— Мы взяли самые провокационные рассказы Хармса, — поясняет Александр Марин, — и я к этому очень долго шел. Это вовсе не анекдоты. Здесь нет рассказов, которые были бы в простом смысле слова жизнерадостны, но все они очень смешные. Мне бы хотелось, чтобы большую часть времени зритель смеялся.
В спектакле заняты Арина Евтушенко, Дарья Безносова, Павел Ильин, Анастасия Богатырева, Артур Касимов и другие актеры.
Справка «ВМ»
Режиссер Александр Марин — заслуженный артист России, сооснователь московской «Табакерки», создатель и художественный руководитель одного из самых ярких театральных коллективов в Канаде — «Theatre DeuxiemeRealite». Как режиссер известен в разных странах — его спектакли идут в Москве, Токио, Нью-Йорке, но самое большое число его постановок было выпущено в различных театрах Канады.
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