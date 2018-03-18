Ансамбль Моисеева проголосует на выборах президента на гастролях в Уфе

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) откроет в воскресенье гастроли в Уфе, где перед началом концерта проголосует на выборах президента РФ, сообщила ТАСС по телефону художественный руководитель — директор ГААНТ, народная артистка РФ Елена Щербакова

"Сегодня мы открываем большой гастрольный тур по городам Урала, — сказала Щербакова. — Первый концерт состоится в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе. Но перед началом выступления ансамбль в полном составе в количестве 82 человек примет участие в выборах президента Российской Федерации".

"Голосование будет проходить в Государственном концертном зале «Башкортостан», — уведомила руководитель ГААНТ.

Щербакова рассказала, что на гастролях по городам Урала ансамбль Моисеева представит программу, посвященную своему 80-летию.

Собеседница агентства напомнила, что 80-летие коллектив отметил 10 февраля 2017 года, тогда и была сформирована юбилейная программа, составленная из произведений в постановке Игоря Моисеева, ставших мировой классикой. «Это русский танец „Лето“, калмыцкий танец, сюита греческих танцев „Сиртаки“ и сюита молдавских танцев „Жок“, рок-н-ролл и китайский танец с лентами, Арагонская хота и танец аргентинских пастухов „Гаучо“, хореографическая картина „Футбол“ и башкирский танец „Семь красавиц“, — перечислила Щербакова.

»В завершение концертов ансамбль исполнит легендарное моисеевское «Яблочко», — сказала худрук.

Она также сообщила, что после концерта в Уфе ансамбль Моисеева отправится в Челябинск, где выступит 20 марта. 21 марта ансамбль станцует в Екатеринбурге.

Завершится гастрольный тур 23 марта в Перми.