Интервью. Женщина — весна

За окном ещё мороз и сугробы, но весеннее настроение уже чувствуется. Накануне 8 марта мы встретились с одной из самых популярных актрис театра драмы Анной Лузгиной. Артистка рассказала, почему так сильно любит весну.

— Аня, почему Вы любите весну? Как это время года связано именно с Вами?

— Для меня весна наступает, когда начинают петь птицы, когда я слышу какие-то весенние ароматы. С весной у меня множество воспоминаний!

Однажды на 8 марта мой молодой человек подарил мне 15 букетов тюльпанов! В то время я была студенткой и училась в колледже.

Весной, 27 марта, мы отмечаем наш профессиональный праздник Международный день театра. Много лет назад в этот день состоялась премьера спектакля на военную тему «Баллада о солдате». Это была моя первая главная роль! Очень полюбила этот спектакль и даже плакала, когда его списали.

Весной у нас всегда гастроли. В позапрошлом году мы ездили в Париж. Спектакль был только один день. Все остальное время мы гуляли по городу любви. А вообще мы гастролируем по всей России.

Самое важное событие моей жизни тоже произошло весной! 11 апреля 2015 года я родила сына Макарушку! Прекрасно помню этот день. Было очень много солнца!

— Аня, Ваш муж тоже актер драмтеатра. Вы были его преподавателем. Хочется услышать историю вашей любви с Александром Аладышевым.

— Да, я преподавала у Саши сценическую речь. Сначала в колледже, потом в университете. Всегда была строгим преподавателем, поэтому знаки внимания он мне тогда не оказывал. Наши романтические отношения начали развиваться в театре (улыбается).

Мы встречались, наверно, год. Как-то поехали с ним и с нашими друзьями отдыхать в Крым. Путешествовали по разным городам. В Ялте, на горе Ай-Петри, он сделал мне предложение! Мы ехали туда на машине. Я не понимала причины, по которой мы должны были подняться на самый верх. Когда ночная Ялта горела огнями у подножья Ай-Петри, а луна освещала черное море, Александр, встал на одно колено и подарил мне кольцо с бриллиантом! Я сказала «да»!

Наш брачный союз благословила сама Надежда Бабкина ! Три года назад, 5 сентября, она приезжала с концертом во Владимир. Утром мы с Сашей расписались, потом у нас был праздничный обед, а вечером мы уже вели концерт Бабкиной. Это было в филармонии. Она нас поздравила с хлебом и солью. Было очень приятно!

— Анна, Вы молодая мама. У Макара уже заметны актерские предпосылки для игры на сцене?

— Пока сказать сложно. Он очень компанейский мальчик. Мы часто берем его с собой в театр. В свободное от спектаклей время он выходит на сцену. Свет очень хорошо чувствует. Любит рассматривать разные огонечки.

— Вы бы хотели еще детей? Сколько?

— Да, я хочу еще одного ребенка! Мальчика или девочку — не важно. Если у меня будет еще один такой же хороший и красивый мальчик, то это будет просто второй подарок судьбы (смеется).

— Расскажите, как Вам удалось стать самой популярной актрисой Владимирского драмтеатра?

— Это решают зрители. Я не считаю себя публичным человеком. Меня редко узнают на улицах. Я просто люблю то дело, которым занимаюсь, и делаю это честно.

— В каких спектаклях Вы играете, и кого мечтаете сыграть?

— Я играю в спектаклях: «Три сестры», «Антигона», «Примадонны», «Ханума», «Пять вечеров», «Визит дамы», «Король Лир», «На всякого мудреца довольно простоты», «Пришел мужчина к женщине», «Странная миссис Сэвидж», «Эмма и адмирал», «Собачье сердце» и «Страсти по соломенной шляпе».

Всегда мечтала сыграть Шекспировскую Джульетту, Машу в спектакле «Три сестры». Это мировой репертуар! Мои мечты осуществились.

Не так давно в нашем театре начали ставить спектакль «Убийство Гонзаго». Я получила роль Амалии. А совсем не давно — 1 и 2 марта у нас состоялась премьера «Леди Макбет Мценского уезда». В этой постановке я играю Екатерину.

— Часто работаете на сцене вместе с мужем? Бывали случаи, когда Вы вместе играли двух влюбленных?

— Нет, не часто, потому что я пришла в театр раньше. У нас есть спектакли, в которых мы вместе работаем, но там нет любовной лирики.

— Аня, некоторое время Вы работали на телевидении. Вели программу «Оранжевое утро». Почему прекратили это сотрудничество?

— Я не профессиональный журналист. Нужно было развиваться в сторону журналистики, а это уже совсем другая профессия. Есть обаяние, есть желание, но нужно углубляться. Я осталась в театре. Опыт телевидения был для меня безумно интересен. В то время у меня был бешеный ритм жизни! Я вставала каждый день в 4 часа утра! Через час я уже была в студии. В 11 шла в театр, на репетицию. В 15 часов я читала лекции студентам. А в 18 часов у меня был вечерний спектакль.

— Сколько раз в день кушаете? Ваше любимое блюдо.

— Я стараюсь питаться правильно, но в силу загруженности не всегда получается. Завтрак и ужин — обязательно. Я очень люблю супы, поэтому если удается пообедать дома, всегда ем первое блюдо. Обожаю селедку под шубой!

— Что для Вас счастье? Счастливы ли Вы? Если да, подскажите формулу.

— Я счастлива, когда здоров мой ребенок, когда все хорошо у моих близких. Да, я могу назвать себя счастливым человеком! Формула счастья? Нужно выбирать для жизни и общения тех людей, которые близки тебе по духу. Не тратить себя на негативные эмоции. Неприятности не заслуживают большого внимания. Иногда мы сами придумываем себе какой-то негатив. Все переживания, которые появляются в моей жизни, я переношу в свои роли, и рассказываю о них со сцены.