Куйвашев проголосовал за благоустройство набережной Исети и сквера возле Оперного театра

Евгений Куйвашев отдал предпочтение проектам благоустройства двух участков набережной реки Исеть и сквера возле Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Напомним, всего свердловскими муниципалитетами заявлено 260 проектов благоустройства, которые вынесены на голосование. Те общественные территории, которые наберут наибольшее количество голосов, включат в региональную программу «Формирование комфортной городской среды» и начнут реконструировать уже в этом году.

В Екатеринбурге борьба за голоса горожан идет между двумя участками набережной реки Исеть, парком Зеленая роща и сквером у здания Оперного театра.