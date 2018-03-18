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Куйвашев проголосовал за благоустройство набережной Исети и сквера возле Оперного театра
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Куйвашев проголосовал за благоустройство набережной Исети и сквера возле Оперного театра 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Евгений Куйвашев отдал предпочтение проектам благоустройства двух участков набережной реки Исеть и сквера возле Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.
Напомним, всего свердловскими муниципалитетами заявлено 260 проектов благоустройства, которые вынесены на голосование. Те общественные территории, которые наберут наибольшее количество голосов, включат в региональную программу «Формирование комфортной городской среды» и начнут реконструировать уже в этом году.
В Екатеринбурге борьба за голоса горожан идет между двумя участками набережной реки Исеть, парком Зеленая роща и сквером у здания Оперного театра.
Фото: Евгений Поторочин
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