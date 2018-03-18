Народный артист СССР В. Лановой проголосовал на выборах президента России

«Я уже проголосовал на выборах сегодня утром на избирательном участке в Доме Актера на ул. Арбат. Отмечу, что уже в столь ранее время на участке было довольно приличное количество людей, в частности, актеры из театра им. Вахтангова. Вместе со мной проголосовала народная артистка РСФСР Ирина Купченко », — сказал В. Лановой, отметив высокий уровень организации выборов.

В столице 18 марта открыто более 3,6 тыс. избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00.

Выборы президента проходят в России 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.