Концерт «Россия. Севастополь. Крым» проходит в центре города, на площадке Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Запланированы выступления ансамбля песни и танца «Чалдоны», вокального ансамбля «Славяне», дуэта «Ягода», хореографического ансамбля «Сибирские узоры» и других профессиональных и самодеятельных творческих коллективов региона.
Среди гостей официальные лица — полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и другие.
Главной звездой праздника станет столичный певец Александр Маршал. Его выступление запланировано в 19.00. Прежде чем спеть Александр Маршал проголосует на выборах Президента РФ на избирательном участке №2001 в Новосибирске.
В завершение концерта — около 20.00 — состоится праздничный фейерверк.