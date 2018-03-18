Концерт «Россия. Севастополь. Крым» в центре Новосибирска — онлайн-репортаж

Концерт «Россия. Севастополь. Крым» проходит в центре города, на площадке Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Запланированы выступления ансамбля песни и танца «Чалдоны», вокального ансамбля «Славяне», дуэта «Ягода», хореографического ансамбля «Сибирские узоры» и других профессиональных и самодеятельных творческих коллективов региона.

Главной звездой праздника станет столичный певец Александр Маршал . Его выступление запланировано в 19.00. Прежде чем спеть Александр Маршал проголосует на выборах Президента РФ на избирательном участке №2001 в Новосибирске.

В завершение концерта — около 20.00 — состоится праздничный фейерверк.