Московский театр мюзикла покажет свои спектакли для болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 22 марта. / ТАСС /. Спектакли Московского театра мюзикла «Преступление и наказание», «Принцесса цирка» и «Реверс» включены в культурную программу чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут летом в России. Об этом сообщил журналистам в четверг специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой

"Существует культурная программа чемпионата по футболу, и к счастью, спектакли нашего театра в нее включены. Это будут спектакли «Преступление и наказание», «Принцесса цирка» и «Реверс», — сказал Швыдкой.

Худрук отметил, что болельщики смогут посетить постановки в дни, когда не будет матчей. «Понятно, что они приедут смотреть футбол, а не театр, но мы надеемся, что они придут и к нам. Все-таки игры будут не каждый день, кто-то приедет с семьями», — добавил он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе «Лужники».