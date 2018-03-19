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«Ночь театров» с «РЕВЕРСом»
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«Ночь театров» с «РЕВЕРСом» 

Свободная пресса 15 часов назад
Показы спектакля на пределе физических возможностей «РЕВЕРС» состоятся в Московском театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров».
В 2018 году «Ночь театров» пройдет в Москве в канун Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.
«Признаться, наша ночь театра началась 21 февраля — в день премьеры спектакля «РЕВЕРС», — говорит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. — Эта ни на что не похожая постановка стала первым экспериментом в ночной программе Театра мюзикла, которую мы планируем развивать и в дальнейшем концептуальными проектами, связанными с разными направлениями современной молодежной культуры. Так что в нашей афише «Ночь театра» пропишется на постоянной основе».
«15 человек. Одно желание. Кто станет свободным? 15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход? Спектакль на стыке жанров и пределе физических возможностей «РЕВЕРС» — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. О метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и возвращении к себе прежнему. И, в конце концов, — о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым человеком», — анонсируется спектакль в пресс-релизе.
Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей
Режиссерами спектакля являются Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина, в карьере которых Cirque du Soleil, шоу в Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Испании. Композитор Миша Мищенко — представитель неоклассического направления, автор двух десятков музыкальных альбомов, в том числе саундтреков к фильмам, обладатель премии фестиваля независимого кино Sundance. Хореограф Дебра Браун (Канада) — обладательница премии «Эмми», известна по работам для Cirque du Soleil, церемонии вручения премии «Оскар», голливудских блокбастеров («Женщина-кошка», «Ван Хельсинг») и поп-звезд — Мадонны, Селин Дион, Бьорк, Шакиры и других.
Спектакль «РЕВЕРС». 18+.
23, 24 марта. Начало в 23:00.
Московский театр мюзикла (Пушкинская пл., 2).
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