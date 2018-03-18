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В театре имени Ленсовета зрители во время спектакля вывесили плакаты в поддержку Юрия Бутусова
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В театре имени Ленсовета зрители во время спектакля вывесили плакаты в поддержку Юрия Бутусова 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Публикация от Лаура Пицхелаури (@17071311y) 17 Мар 2018 в 1:24 PDT В театре имени Ленсовета 17 марта прошел спектакль «Макбет. Кино», режиссером является Юрий Бутусов, которого недавно уволили с поста художественного руководителя театра. После окончания постановки зрители вывесили плакаты в поддержку бывшего худрука, на которых было написано: «Мы все дети Бутусова», «ЮБ не дурак» и «Кипи, котел, кипи!». Весь зал аплодировал стоя.
«Макбет. Кино» первая постановка Бутусова, где он выступает в качестве главного режиссера Театра имени Ленсовета. Спектакль длится пять часов.
Ранее актеры театра им. Ленсовета поддержали Юрия Бутусова и выступили против его увольнения. 7 марта Юрий Бутусов заявил о своем увольнении из театра имени Ленсовета и опубликовал личное письмо, в котором говорит о причинах ухода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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