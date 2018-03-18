Ещё
Сергей Безруков проголосовал на гастролях в Архангельске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Безруков проголосовал на гастролях в Архангельске 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Доме народного творчества на площади Ленина в Архангельске — небывалый ажиотаж. На первом этаже дает представление Северный русский народный хор, работает буфет, а активисты приглашают всех сделать селфи на специальном фоне.
Ближе к 12 дня на избирательном участке в Доме народного творчества появился известный актер Сергей Безруков. Сегодня и завтра в Архангельске и Северодвинске он представит спектакль «Пушкин».
— Я первый раз голосую в другом городе, хотя часто езжу с выступлениями по России, — сказал Сергей Безруков. — Я приехал в Архангельск в три часа ночи, отдохнул и сразу пошел голосовать. Сейчас собираюсь в Северодвинск, где буду выступать.
Напомним, что всего на территории Поморья сегодня открылось 864 избирательных участка. Временных избирательных участков на территории области — 33. Среди них 20 открыты на территориях больниц, интернатов и родильных домов, в СИЗО — два, на территориях воинских частей функционирует девять участков и еще два — в вахтовых поселках. На 219 участках в регионе ведется видеонаблюдение.
По данным регионального избиркома, явка на 10 утра составила 8,43% избирателей Архангельской области.
Российская Газета: последние новости
В Киргизии отметили юбилей звезды балета Мастера привезли на фестиваль вкусную анимацию Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила дирижера из-за домогательств
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение