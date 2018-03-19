«Брянцевский фестиваль» представит в Петербурге 25 работ детских театральных коллективов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов в 19-й раз откроется в понедельник в Петербурге. Праздник посвятили 135-летию со дня рождения основателя Ленинградского ТЮЗа Александра Брянцева (1883 — 1961) — режиссера и педагога, воплотившего идею «театра детской радости».

"Этот фестиваль — продолжение брянцевского наследия, которое вовлекает юных зрителей в театральное искусство", — сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. Более 100 коллективов подали заявки для участия в фестивале, 25 из них покажут свои спектакли на малой сцене театра.

Среди тех, кто в разные годы выступал на «Брянцевском фестивале», есть и выбравшие впоследствии актерскую профессию. Например, в жюри этого года будет работать бывший участник фестиваля, питерский тюзовец Никита Остриков , ставший востребованным актером.

"Однако главная наша цель — не воспитание профессиональных актеров, а театральная игра, потому что театр обладает совершенно волшебным свойством, вкладывая в юных базовые основы культуры", — сказал бессменный председатель жюри, ветеран ТЮЗа, народный артист России Николай Иванов . По его словам, «жюри искренне и от души смотрит ребяческие работы» и руководствуются при выборе проявлением индивидуальности, личности ребенка", отсутствием жесткого режиссерского диктата. И всякий раз организаторы ждут творческих открытий. Иванов отметил широкое жанровое разнообразие спектаклей — от Уильяма Шекспира до Корнея Чуковского

Важная составляющая фестиваля — профессиональный разбор показанных работ под руководством театроведа Алексея Пасуева. Мастер-классы по сценической речи проведет для детей педагог школы Константина Хабенского Егор Архипов , которому, по его словам, всегда очень приятно «прикоснуться к энергетике фестиваля».

Программа и новый формат

В течение четырех фестивальных дней на сцену выйдут юные артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска, Евпатории, Казани, Резекне и Риги (Латвия) и Таллина (Эстония). Лучших из лучших наградят на гала-концерте 23 марта на Большой сцене ТЮЗа.

В рамках фестиваля состоится специальная встреча в новом формате — семинар руководителей коллективов-участников. Модератором встречи выступит режиссер и педагог Лаша Гогниашвили , чей коллектив «Театралика» из Тбилиси неоднократно становился лауреатом фестиваля.

На «Брянцевском» зародилась идея совместного русско-грузинского проекта. В его рамках петербургский коллектив «Счастливая долина» минувшим летом посетил Грузию и в сотворчестве с «Театраликой» создал спектакль «Мы можем». В его основу легли тексты, сочиненные ребятами и педагогами на тему проблем, тревожащих современных детей. Позже «Театралика» посетила с ответным визитом Санкт-Петербург.

На семинаре петербургским педагогам представят концепцию и историю этого проекта, также участники смогут обсудить перспективы и идеи творческого взаимодействия.

В первый день фестиваля его участники возложат цветы к могиле Александра Брянцева на Литераторских мостках Волковского кладбища. Церемонию планируют сделать традиционной.