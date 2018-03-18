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Сергей Филин посетил избирательный участок
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Сергей Филин посетил избирательный участок 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Свой голос художественный руководитель Большого театра отдал на избирательном участке в Москве.
Художественный руководитель одного из самых главных театров России проголосовал на выборах президента России.
О своих впечатлениях от голосования Филин рассказал корреспонденту телеканала «Звезда».
«Я выбираю сильную страну и сильную Россию. Явка сейчас большая, она ощущается даже на дорогах, очень много машин. По моему мнению только самые безразличные люди не пришли в этот день на голосование. А так все на «высшем уровне» — организация и реклама, есть даже ощущение чего-то светлого, позитивного», — заявил Филин.
Ранее
французский актер Жерар Депардье посетил выборы президента России.
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