Театральные корифеи: Обзор постановок калининградской весны

Из множества спектаклей мы отобрали самые интересные и незатейливые для калининградского зрителя. Читайте и получайте удовольствие от букета разнообразных тематических театральных постановок, которые позволят вдоволь окультуриться перед летней суматохой.

«Козетта» Место: театр «Третий этаж», камерная сцена Когда: 18 марта, 19:00 Начинаем наш обзор с, пожалуй, самой трогательной интерпретации на театральной сцене романа «Отверженные» несравненного мастера слова Виктора Гюго . Молодёжный театр удивит своих зрителей ранимыми действиями и молельными просьбами маленькой девочки по имени Козетта, чья судьба с младенчества поражает несправедливостью по отношению к чистой и доброй душе. Девочка становится объектом регулярных принижений и ужасного отношения алчных содержантов, в руки которых матери Козетты пришлось отдать дочь, дабы устроить её на благополучных, казалось бы, условиях. В романе описана далеко не самая ужасная картина французской классовой бойни конца XIX века. Гюго лишь хотел рассказать, что за пышными платьями светских дам и напудренными носиками их мужей где-то на кухне под столом вынуждены сидеть дети, временами выбираясь и готовя им ужин, либо выполняя сизифов труд, подметая главный вход в роскошную усадьбу во время ливня. А мы надеемся на то, что молодые артисты передадут весь ужас гнилой Франции того времени, после чего юные и взрослые зрители вынесут для себя верный урок.

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«Ромео и Джульетта» Место: Областной Драматический театр, главный зал Когда: 22 марта, 19:00 История, покорившая сердца многих ценителей искусства, история, повлиявшая на судьбы и взгляды бесчисленного количества поколений. История, трагичность которой мы никогда не забудем и всегда будем вспоминать ту бессмысленную вражду, которая погубила двоих прекрасных влюблённых. На главной сцене Областного Драматического театра нас ожидает душераздирающая постановка опытной труппы, руководителем которой выступил сам Михаил Салес . К постановке на сцене отнеслись со всей серьёзностью, к примеру, пригласили польского мастера по фехтованию, а также не в первый раз ставящего музыкальное сопровождение литовского композитора и аранжировщика Болеслава Равского. Для тех, кто читал знаменитую, великую трагедию всех времён и народов, удастся окунуться в чарующую среду, которая витала в прозаичных строках драмы., Приобрести билеты можно как в кассе театра, так и на портале за сумму от 250 до 400 рублей.,

Чайковский . «PRO ET CONTRA» Место: Янтарь-Холл Когда: 24 марта, 19:00, Впервые постановка на вольный лад, а точнее на вольный взгляд музыки Петра Чайковского, Борисом Эйфером была продемонстрирована в 93-м году прошлого века, закончилась громкими овациями и дополнительными вопросами от зрителей. Постановщик Борис Эйфман воплотил свои многолетние наблюдения как за творчеством композитора, так и за его личной жизнью, сложившейся в болезненный уход из жизни. Хореография и музыкальная составляющая андерграундного балета впечатляет неизвестной калининградскому зрителю пластикой движений, но и чистым оркестровым звучанием. На самом деле, подобные фееричные «шоу» больше смахивают на самолюбование режиссёра-постановщика, точнее, его «глубокого изучения творчества любимейшего композитора» или просто «творца». В двух акта балетного шоу вас ждут интерпретации таких известных опер Чайковского, как «Щелкунчик», «Пиковая дама» и « Евгений Онегин ». И это, на наш взгляд, одно из самых фееричных шоу калининградской весны, с высокой концентрацией музыкальных произведений в хорошо отрепетированном выступлении., ,

«Жизель» Место: Областной Драматический театр Когда: 2 апреля, 19:00 В свои планы гастролей «Российского национального балета» москвичи включили и наш город. Они воплотят на сцене Драматического театра фантастический балет Адольфа Адана «Жизель» о несчастной судьбе наивной девушки из сказочной деревушки, околдованной чарами неугомонного графа, что в итоге влечёт за собой печальные события. Балетная труппа везёт с собой полноценные декорации, включая особенное напольное покрытие прямиком из Большого театра. Огромнейшей радостью представится для настоящих ценителей искусства полная версия постановки, без сокращений, в 2,5 часа. Настолько масштабная постановка на калининградской театральной сцене уже давно не радовала нас. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на один из величайших балетов весны.

«Остров дураков» Место: Областной Драматический театр, главная сцена Когда: 6 апреля, 19:00 Замечательная интерпретация российского захолустья, с точки зрения иностранца (в данном случае американца). В некий город, где проживают, собственно, дурачки, приезжает учитель. Первая картина, которую он видит, — так это необученные мастерству люди, которые его ведут, причём ведут неумело и совершенно наоборот. Среди местных докторов, судей и продавцов нет ни одного человека, который бы был знаком с канонами своей профессии. Но на деле всё оказывается намного прозаичнее. На сцене перед нами развернётся любовная драма, которая через присказки комедии развеет чары, наложенные на этот городок несколько столетий назад.

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«Мы выживем» Место: Калининградский музыкальный театр Когда: 14 апреля, 18:00 Невероятно умиротворённая постановка, несмотря на ужасные события, в которые разворачиваются судьбы четырёх девушек. Сюжет издаёт громкие отголоски повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие …», однако это никоим образом не оказывается жёстким плагиатом той самой печальной, но отважной истории, честно показавшей самопожертвование молодых девушек ради спасения Родины. В постановке приняли участие артисты с большим багажом опыта за своими плечами. Для наивных девушек подготовка к серьёзной миссии, предназначенной, казалось бы, совершенно не для нежных женских рук, оказалось неким развлечением. Во время подготовки к поступку девушки рассуждают о своём будущем, о стране, в которой они живут и которую никому не отдадут. О красоте простых вещей и о том, какой милый у них наставник, да ещё и не женат, к тому же. Однако, как мы упомянули в самом начале абзаца, постановка не обрадует ранимое женское или мужское сердце. Идите парой и приводите своей детей, ведь сие творчество на сцене Музыкального театра — поистине бесценный урок в храбрости ради благой цели.

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«Собачье сердце» Место: ТЮЗ «Молодёжный», г. Советск Когда: 13 апреля, 19:00 Постановка вопроса на сцене звучит таким образом: «что мы за существо», нарицая нас с вами неодушевлённым вопросительным словом «что». И правда, создавая существо, профессор Преображенский пытался вынести некий приговор человечеству, которое он хотел создать в собственной лаборатории. Постановка тальзитского молодёжного театра не оставляет равнодушными что новых зрителей, что преданных ему уже много лет. Подобных интерпретаций пьесы ещё не было, так как вопрос не задавался столь прямо и, как говорится, ребром. На этот раз зритель прочувствует на себе метания Булгакова, который дрожащими пальцами ставил вопрос в своём произведении о степени человечности самого человека. В прочем, выбор поведения у каждого человека свой, так что смотрим вольную интерпретацию произведения великого мистика отечественной литературы.

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«Доктор знает всё» Место: Дом искусств Когда: 26 апреля, 19:00 Прямиком из центральной России к нам приезжают душевнобольные, точнее артисты, чьи актёрские способности заставят поверить в их персонажей. История постановки не так проста, как кажется с описания. На приёме у доктора оказываются три больных, вызывающих медицинские споры в голове у самого доктора. Он совершенно не понимает, кто же из них вменяем, а кто самый настоящий бес. Среди артистов такие актёры, как Алексей Макаров , знакомый нам по фильму «Ворошиловский стрелок», Владимир Фекленко — актёр-открытие из сериала «Глухарь», а также Олег Фомин , поразивший нас в фильме «Страна глухих». На протяжении спектакля зрители увидят и своих демонов, которых играют артисты.

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