Актер Владимир Ташлыков проголосовал на избирательном участке в Ногинске

Звезда сериала «След» — заслуженный артист России, актер Московского областного театра драмы и комедии Владимир Ташлыков проголосовал на участке №1842 в подмосковном Ногинске, передает корреспондент Ногинского информагентства.

«Мы — взрослые люди, и рано или поздно перед нами встает выбор, который должны сделать мы сами. Думаю, что сегодня тот самый момент, когда человек должен высказать свою позицию по отношению к своей стране, своему будущему, своим близким — ко всему тому, что он любит, ценит, и чем дорожит. Мы можем проголосовать за свое будущее. Все, кто голосуют, делают это осмысленно», — сказал Ташлыков.

По его словам, когда люди наблюдают за политической обстановкой, они невольно задумываются о том, что должны держаться вместе.

«Только так мы сможем все преодолеть и с честью смотреть в будущее», — заключил актер.