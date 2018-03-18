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Актер Владимир Ташлыков проголосовал на избирательном участке в Ногинске
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Актер Владимир Ташлыков проголосовал на избирательном участке в Ногинске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Звезда сериала «След» — заслуженный артист России, актер Московского областного театра драмы и комедии Владимир Ташлыков проголосовал на участке №1842 в подмосковном Ногинске, передает корреспондент Ногинского информагентства.
«Мы — взрослые люди, и рано или поздно перед нами встает выбор, который должны сделать мы сами. Думаю, что сегодня тот самый момент, когда человек должен высказать свою позицию по отношению к своей стране, своему будущему, своим близким — ко всему тому, что он любит, ценит, и чем дорожит. Мы можем проголосовать за свое будущее. Все, кто голосуют, делают это осмысленно», — сказал Ташлыков.
По его словам, когда люди наблюдают за политической обстановкой, они невольно задумываются о том, что должны держаться вместе.
«Только так мы сможем все преодолеть и с честью смотреть в будущее», — заключил актер.
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