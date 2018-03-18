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Актеры театра-студии «Грань» проголосовали в Москве
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Актеры театра-студии «Грань» проголосовали в Москве 

ТРК Губерния 18 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Новокуйбышевские актеры участвуют в фестивале «Золотая маска в городе», который в эти дни проходит в столице. Там же представители Самарской области отдали свои голоса за кандидатов в президенты РФ. Администрация Самары в официальных аккаунтах в социальных сетях сообщает, что представители театра-студии «Грань» приняли участие в голосовании по месту нахождения — в Москве. Напомним, артисты из Самарской области открыли проект «Золотая Маска в городе» фрагментом спектакля «Король Лир». Постановка номинирована на «Золотую Маску». А накануне актеры «Грани», в рамках внеконкурсной программы фестиваля, показали спектакль «Театр теней Офелии». Эта постановка, по мнению экспертного совета, попала в число самых заметных спектаклей сезона 2016-2017. Церемония вручения главной российской театральной премии пройдет в столице 15 апреля.
Фото: администрация г. о. Самара
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