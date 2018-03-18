Орловский государственный театр «Свободное пространство» приедет с гастролями в Рязань

Открываются гастрольные показы 22 марта спектаклем по пьесе знаменитого драматурга Уильяма Шекспира в новом видении — «Весёлые жёны Виндзора», который рассказывает о хвастливом толстяке Фальстафе, неудачливом покорителе виндзорских женщин, которые над ним насмехаются. Он попадает в водоворот комических наказаний и в итоге вынужден отказаться от своих амбициозных планов. Постановка, в которой остроумная пьеса Шекспира вновь обретает яркие краски, призывает к тому, что нужно ценить женщин. Фото: пресс-служба Рязанского театра драмы

Начало в 19:00 23 марта рязанские зрители приглашаются на мюзикл «Биндюжник и король » по произведениям Исаака Бабеля , который расскажет об одесском хозяине извозопромышленного заведения Менделе Крике, прославленном силаче и грубияне, который влюбляется в юную Маруську настолько, что даже готов продать всё и уехать с ней в Бессарабию. Однако Мендель не одинок — у него жена и дети: двое взрослых сыновей и незамужняя дочь. Старший сын — налётчик Беня Крик, прозванный Королём, поднимает бунт против Отца, ссорится с ним и жестоко дерётся. В итоге молодой Король одерживает победу над стариком Отцом, и он уже не надеется изменить своё будущее. Фото: пресс-служба Рязанского театра драмы

Начало в 19:00 Юных зрителей Рязани приглашают 24 марта на музыкальный спектакль «Кот против Людоеда», рассказывающий о новых приключениях Кота в сапогах, который борется с хитрым, коварным маркизом Звёздным, который владеет волшебством и магией. Но на стороне дерзкого, артистичного Кота — Любовь и дружба. На чьей стороне победа — зрители узнают в спектакле с магическими превращениями. Фото: пресс-служба Рязанского театра драмы

Начало в 11:00 Вечером 24 марта на Малой сцене жители Рязани увидят моноспектакль актрисы Валерии Жилиной «Были слёзы больше глаз» по произведениям Марины Цветаевой — это своеобразное признание в любви к великой поэтессе и её мужественным, честным и талантливым героям. Фото: пресс-служба Рязанского театра драмы

Начало в 16:00 Завершаются гастрольные показы 24 марта на сцене Рязанского театра драмы романтическим спектаклем «Люди Ламанчи», который рассказывает о поэте и драматурге Мигеле де Сервантесе, который попадает в тюремное заключение, чтобы потом быть преданным суду испанской инквизиции. Миру, полному алчности, жестокости и насилия, нужно как-то противостоять. И перед заключёнными в камере Сервантес разыгрывает историю о наивном Дон Кихоте Ламанчском — Рыцаре Печального Образа. Этот персонаж от реальности далёкий, но зато он сердечен, верит в Человека и не унывает от того, что его идеалы недостижимы. Циничные преступники, с которыми рядом оказывается Сервантес, готовы снова верить в силу красоты, любви и добра. Фото: пресс-служба Рязанского театра драмы

Начало в 18:00