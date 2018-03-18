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Артисты Алтайского государственного театра кукол посетят Югру
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Артисты Алтайского государственного театра кукол посетят Югру 

АиФ Югра 19 часов назад
Фото: АиФ Югра
Коллектив Алтайского государственного театра кукол «Сказка» посетит Югру с программой «Большие гастроли».
По данным службы информации ОТРК «Югра», в период 6 по 10 сентября 2018 года коллектив посетит Ханты-Мансийский театр кукол, чтобы три спектакля из своего репертуара: «Чёрная курица», «Маша и медведь» и «Серебряное копытце».
Отметим, что коллектив Ханты-Мансийского театра кукол нанесет ответный визит с 13 по 20 сентября 2018 года. Местный коллектив покажет три работы: «Золотой цыпленок» в постановке главного режиссера театра Елены Евстроповой, «Что случилось с крокодилом» и «Спящей красавицей» в постановке Павла Овсянникова.
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