Артисты Алтайского государственного театра кукол посетят Югру

Коллектив Алтайского государственного театра кукол «Сказка» посетит Югру с программой «Большие гастроли».

По данным службы информации ОТРК «Югра», в период 6 по 10 сентября 2018 года коллектив посетит Ханты-Мансийский театр кукол, чтобы три спектакля из своего репертуара: «Чёрная курица», «Маша и медведь» и «Серебряное копытце».