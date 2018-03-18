«Дни театра» стартуют в Центре агротуризма «Абрау-Дюрсо» 

Гостей и жителей Краснодарского края ждут моноспектакли, мастер-классы, лекции, постановки малых форм с участием ведущих артистов российского театра и кино.
Одним из первых событий театрального марафона станет спектакль-читка «Человек из Подольска» с участием заслуженных артистов России Владимира Скворцова и Дарьи Юрской, известных актеров театра и кино Владимира Кошевого, Андрея Кузичева и других. Премьера постановки состоится завтра, 17 марта 2018 года.
Пьеса «Человек из Подольска» стала одним из победителей конкурса новой драматургии «Ремарка», а также была признана экспертами конкурса «Кульминация-2017», как лучшее произведение этого жанра. «Человек из Подольска» — драматургический дебют автора пьесы Дмитрия Данилова. Его тексты переводились на многие иностранные языки и публиковались в Европе, США.