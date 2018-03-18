Черновик от 18.03.2018 17:55 (Ксения Чакирян)

В Пятигорске проголосовали артисты академического театра танца из Севастополя, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

В этом году день выборов президента совпал с днём воссоединения Крыма с Россией, поэтому в Пятигорск с гастролями приехал Севастопольский академический театр танца имени В. А. Елизарова. Артисты уже поучаствовали в голосовании на одном из избирательных участков Пятигорска, а вечером готовятся показать зрителям на главной городской площади хореографический спектакль «Избранное». Также в концерте примут участие Крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма» и группа South Band из Ялты. 18 марта в Пятигорске работает 78 избирательных участков, которые будут открыты до 20.00.