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Актеры Пензенского драмтеатра проголосовали в Израиле
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Актеры Пензенского драмтеатра проголосовали в Израиле 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Худрук и актеры Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского в воскресенье проголосовали на выборах президента России, находясь на гастролях в Израиле, сообщила пресс-служба театра.
"Худрук пензенского драматического театра Сергей Казаков и актеры Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова… проголосовали на выборах президента РФ. Они посетили избирательный участок№ 8093 на территории консульства нашей страны в городе Ришон ле-Цион", — говорится в сообщении.
Делегация драмтеатра находится в Израиле на фестивале «Театральный дивертисмент» со спектаклем «В зале есть врач?»
"Фестивальные показы спектакля «В зале есть врач?» в Израиле начались 16 марта в Ашдоде. Вчера, 17 марта, «Врача» посмотрела русскозычная публика города Петах-Тиква. Сегодня вечером в зале «Яд ле-Баним» Ришон ле-Циона пройдет заключительный показ, после чего делегация Пензенского драмтеатра отправится на родину", — отмечается в сообщении.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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