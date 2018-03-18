Актеры Пензенского драмтеатра проголосовали в Израиле

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости Эдуард Демьянец . Худрук и актеры Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского в воскресенье проголосовали на выборах президента России, находясь на гастролях в Израиле, сообщила пресс-служба театра.

Делегация драмтеатра находится в Израиле на фестивале «Театральный дивертисмент» со спектаклем «В зале есть врач?»

"Фестивальные показы спектакля «В зале есть врач?» в Израиле начались 16 марта в Ашдоде. Вчера, 17 марта, «Врача» посмотрела русскозычная публика города Петах-Тиква. Сегодня вечером в зале «Яд ле-Баним» Ришон ле-Циона пройдет заключительный показ, после чего делегация Пензенского драмтеатра отправится на родину", — отмечается в сообщении.

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