Мастер с мальчишеской улыбкой: ушел Олег Табаков

Ушел Олег Табаков . Человек, которому не может быть замены. Актер, режиссер, педагог, Учитель с большой буквы. Пролетарий художественного труда — так он сам себя называл. Его многочисленные ученики, которых он сделал настоящими звездами, просто его любили. А зритель подавно. Телеканал «МИР» вспоминает великого мастера.

Аплодисменты Табаков очень любил. 40 лет без них не обходился ни один его выход на сцену. Он и в последний раз словно не хотел покидать публику — в Камергерском переулке 20 минут кортеж не мог тронуться с места. Нескончаемые овации. О нем говорили — «любимчик фортуны». Еще ребенком во время войны в голодном Саратове Олег заболел брюшным тифом. Врачи пугали — шансов нет, но он выздоровел. В 29, когда случился инфаркт, медики снова опасались за жизнь Табакова, но он снова выкарабкался. К 30-ти на его счету несколько десятков ролей в кино и театре. Он тогда один из самых молодых руководителей «Современника». Красивый, талантливый, удачливый. Огня было много. Он не боялся играть даже женские роли. В 1968-м сыграл на сцене «Современника» буфетчицу Клаву. Театральная Москва ахнула. А образ заносчивой мисс Эндрю он списал со своей тещи. Мастер перевоплощения.

«Этот эпизод рождался очень весело, очень фантазийно. Его во многом Олег придумал сам. Короткий эпизод бывает иногда ярче большой роли», — говорит композитор, народный артист России Максим Дунаевский

Табаков от работы никогда не отказывался. Играть старался за пределами возможного. Ему была подвластна любая роль — обаятельный добряк, простофиля, подлец или коварный враг. Чего только стоит роль Шелленберга.

«Андропов, это я знаю точно, когда был прием, подошел к Табакову и сказал: «Как вы могли сыграть этого нациста, этого мерзавца…зачем вы его сыграли? Он там просто обаяшка», — рассказывает историк, писатель Андрей Молчанов

А Кот Матроскин стал почти национальным героем, заговорив неповторимым голосом Табакова. Но больше всего актер любил своего Обломова, который получился совсем не хрестоматийным.

В последние годы Олег Павлович руководил МХТ и «Табакеркой», строил новые для них здания, а еще театральный лицей. Друзья говорили: «Сам себе и Савва Морозов и Немирович-Данченко».

«Он как швейцарские часы — работают и работают. Швейцарские часы хорошие», — говорит народный артист РФ Юрий Стоянов

До болезни по 7-8 раз в месяц Табаков выходил на сцену МХТ. В афише несколько спектаклей. К 80-летию народного артиста Константин Богомолов поставил «Юбилей Ювелира». Все заметили — мастер как будто помолодел.

«Вообще не всякий рискнет к своему дню рождения такое запузырить», — шутил сам Табаков.

Табаков всегда любил рисковать. В 60 все перевернул в своей жизни. Ушел из семьи, женился на Марине Зудиной , младше его вдвое. «Спасибо за годы невероятного счастья, легкости, спасибо за детей, спасибо за любовь. Олег, милый, спасибо тебе… Я очень, очень и очень тебя всю жизнь свою очень любила и буду любить», — сказала на церемонии прощания перед похоронами народная артистка Марина Зудина.

Четвертый ребенок, дочь Маша, родилась, когда актеру было за 70. «Она была его музой, его любовью абсолютной. Его глаз увлажнялся, когда он говорил о ней», — говорит народный артист России Игорь Верник . { Весь мир — театр

Как художники видят сцену

Была и еще одна любовь в его жизни — ученики. На улице Чаплыгина во дворе дома, где жили большевики и партийные начальники, Олегу Табакову в конце 1970-х удалось выбить небольшой подвал, где хранили уголь. Прежде чем начать репетиции, режиссер и его студенты собственными руками разгребали завалы. Так начиналась история знаменитой «Табакерки». С тех пор закрутилось. Самые смелые постановки. Самые талантливые актеры. Машков, Миронов, Безруков, сотни успешных учеников — «цыплята Табака». Своих «цыплят» Олег Павлович подкармливал — приносил на репетиции мороженое, привозил из-за границы джинсы, помогал всегда. Однажды у Евгения Миронова сгорели все деньги в банке. Актер и вся его семья остались без средств.

«Мне Женя Миронов рассказывал. Приехал к нему Олег Павлович и привез полиэтиленовый пакет с деньгами и говорит: «Женька, возьми, потом отдашь». Женя мне звонит и говорит: «Вот человек», — вспоминает народный артист Авангард Леонтьев.

«Он всем нам был таким абсолютным родителем, близким человеком, родным. Нам всем будет очень сложно жить без него», — признается хореограф, заслуженная артистка России Алла Сигалова

«Он был всегда улыбающийся, свистящий, в фуражке, если это какие-то капустники… Все верх, все открыто, празднично, ярко», — вспоминает мастера актер МХТ им. А. П. Чехова Артем Быстров

Была в МХТ традиция — капустники. Устраивали их часто, веселились от души. В центре внимания всегда был Лёлик, любимый Олег Павлович Табаков.

«За Табакова отца, за этот смех без конца. За то, что может вернуть просто к жизни тебя просто цветом лица. I love you, Лёлик, что мне еще сказать, I love you, Лелик, точнее передать того, что значит он для мен», — пели артисты своему мастеру. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM