Фестиваль «Золотая маска» открыт для всех

В субботу, 24 марта, на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова в рамках фестиваля «Золотая маска» в городе» Александрийский театр представит спектакль-концерт «Выключи это!».

В рамках фестиваля горожан ждет серия бесплатных представлений, подготовленных номинантами престижной театральной премии «Золотая маска». Площадки организованы по всей столице.

Постановки пройдут на Московском центральном рынке, возле Библиотеки имени Достоевского, на Комсомольской и Лубянской площадях, в Москвариуме на ВДНХ и в Московском планетарии.

Представления пройдут и у бизнес-центра «Большевик», на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, в Третьяковской галерее на Крымском Валу, на Театральной площади и на территории Парка Горького.

По словам организаторов фестиваля, их основная цель — привлечь зрителя, который еще не привык ходить в театр.

В этом году фестиваль открылся фрагментом спектакля «Король Лир» на Центральном рынке столицы. Напомним, фестиваль стартовал 13 марта и завершится 14 апреля.

КСТАТИ