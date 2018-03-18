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Машков заявил, что не хочет даже рассуждать о том, кто станет худруком МХТ
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Машков заявил, что не хочет даже рассуждать о том, кто станет худруком МХТ 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский актер Владимир Машков заявил РИА Новости, что ему не предлагали должность худрука Московского художественного театра имени А. П. Чехова, он даже не хочет на эту тему рассуждать.
Возглавлявший МХТ народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище.
"Нет, такого не было. Я даже не хочу на эту тему рассуждать", — сказал Машков, отвечая на вопрос, обсуждали ли и предлагали ли ему должность худрука МХТ.
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