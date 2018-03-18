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Рустэм Хамитов с семьей посетил выступление ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
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Рустэм Хамитов с семьей посетил выступление ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева 

Башкирское спутниковое телевидение 13 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Не просто танец, а настоящая театральная зарисовка. Сегодня в Уфе выступил ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В прошлом году коллектив отметил своё 80-летие, тогда и была сформирована юбилейная программа, составленная из произведений в постановке самого основателя.
Это русский танец «Лето», калмыцкий танец, сюита греческих танцев «Сиртаки», рок-н-ролл и другие. На постановку пришёл и Глава республики Рустэм Хамитов вместе с семьей. Так как гастроли ансамбля пришлись на день выборов Президента России, артисты проголосовали в столице республики.
Евгений Масалков, солист ансамбля народного танца имени И. Моисеева, заслуженный артист Российской Федерации: «Хореография Игоря Александровича — это не просто танец, движения. Каждый танец — это определенный вид искусства. В нем заключены и актерская игра, и высочайшего уровня техника, и безупречные линии, и всё, что поставил Игорь Моисеев. Это не просто элементы движения, это небольшая сказка на сцене, которую сегодня увидит зритель».
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