Рустэм Хамитов с семьей посетил выступление ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева

Не просто танец, а настоящая театральная зарисовка. Сегодня в Уфе выступил ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В прошлом году коллектив отметил своё 80-летие, тогда и была сформирована юбилейная программа, составленная из произведений в постановке самого основателя.

Это русский танец «Лето», калмыцкий танец, сюита греческих танцев «Сиртаки», рок-н-ролл и другие. На постановку пришёл и Глава республики Рустэм Хамитов вместе с семьей. Так как гастроли ансамбля пришлись на день выборов Президента России, артисты проголосовали в столице республики.