Сергей Газаров: нужно себя менять, а не место жительства

Режиссер спектакля «Не становись чужим» Сергей Газаров рассказал, почему решил озаглавить спектакль репликой одного из героев.

"В названии заявлена одна из проблем, которую я хотел подчеркнуть. По сюжету в довольно своеобразную английскую семью из Америки возвращается старший сын с женой. Он вроде бы начал новую жизнь, у него появились манеры приличия, но, по сути, он остался всё тем же.

Я сталкиваюсь сегодня с нашими эмигрантами. И первое, что слышу: «Как всё в России ужасно!» Спрашивается, вы же уехали, так почему не можете до сих пор расслабиться и всё забыть?! Интересуюсь, когда в последний раз были в России. Оказывается, лет 20 назад. Так за это время уже деревья выросли, не то что страна изменилась.

Так же и герой спектакля когда-то покинул семью в Великобритании, уехал за лучшей жизнью в Америку, чтобы не стать таким, как отец и братья. А вернулся еще более циничным. Подозреваю, что Пинтер неслучайно отправил героя в США. Между Америкой и Великобританией всегда были непростые отношения. Америка же — олицетворение свободы. Брат замечает герою, что тот теперь живет в прекрасной стране, у него есть то, чего лишены родные. Он должен стать лучше, но этого не происходит. А мы живем здесь, в ржавчине и грязи, но твой стул всегда рядом и на столе тебя ждет тарелка. Ты всегда в нашем сердце, а из своего нас вычеркнул. От хорошей жизни, что ли?