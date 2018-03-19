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Сергей Газаров: нужно себя менять, а не место жительства
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Сергей Газаров: нужно себя менять, а не место жительства 

Газета.Ru 11 часов назад
Режиссер спектакля «Не становись чужим» Сергей Газаров рассказал, почему решил озаглавить спектакль репликой одного из героев.
"В названии заявлена одна из проблем, которую я хотел подчеркнуть. По сюжету в довольно своеобразную английскую семью из Америки возвращается старший сын с женой. Он вроде бы начал новую жизнь, у него появились манеры приличия, но, по сути, он остался всё тем же.
Я сталкиваюсь сегодня с нашими эмигрантами. И первое, что слышу: «Как всё в России ужасно!» Спрашивается, вы же уехали, так почему не можете до сих пор расслабиться и всё забыть?! Интересуюсь, когда в последний раз были в России. Оказывается, лет 20 назад. Так за это время уже деревья выросли, не то что страна изменилась.
Так же и герой спектакля когда-то покинул семью в Великобритании, уехал за лучшей жизнью в Америку, чтобы не стать таким, как отец и братья. А вернулся еще более циничным. Подозреваю, что Пинтер неслучайно отправил героя в США. Между Америкой и Великобританией всегда были непростые отношения. Америка же — олицетворение свободы. Брат замечает герою, что тот теперь живет в прекрасной стране, у него есть то, чего лишены родные. Он должен стать лучше, но этого не происходит. А мы живем здесь, в ржавчине и грязи, но твой стул всегда рядом и на столе тебя ждет тарелка. Ты всегда в нашем сердце, а из своего нас вычеркнул. От хорошей жизни, что ли?
Мысль тут очень проста и в то же время невероятно сложна с практической точки зрения: нужно себя менять, а не место жительства", — цитирует его слова газета «Известия».
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