Кто родился 19 марта

Сергей Леонидович Луговской (56 лет), председатель Законодательной Думы Хабаровского края. Являлся главой Советско-Гаванского муниципального района (Хабаровский край). Неоднократно избирался депутатом Законодательной Думы Хабаровского края, был первым заместителем председателя краевой Думы. 30 марта 2016 года возглавил региональный парламент.

Ленин Морено (65 лет), президент Эквадора. В 1998 году в результате огнестрельного ранения, полученного при уличном ограблении, у Морено парализовало ноги. С тех пор он передвигается в инвалидной коляске. Являлся исполнительным директором Национальной федерации туристических палат страны, директором национального управления по делам инвалидов при министерстве здравоохранения Эквадора. Возглавлял комитет Организации американских государств по искоренению всех форм дискриминации в отношении лиц с ограниченными возможностями, был специальным посланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Около 10 лет занимал пост вице-президента Эквадора. В феврале 2017 года победил на выборах главы государства.

Нина Гедевановна Ананиашвили , артистка балета. Народная артистка России и Грузии. В 10 лет стала чемпионкой Грузии по фигурному катанию в младшей возрастной группе. После окончания хореографического училища была принята в труппу Большого театра. На его сцене была занята в балетах « Анна Каренина », «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик» и др.

Нина Ананишвили — первая русская балерина, которая была приглашена в труппы Королевского Датского балета, Ла Скала, Королевского Шведского балета, Бирмингемского Королевского балета, Бостонского балета.

Сейчас артистка — художественный руководитель балетной труппы Грузинского театра оперы и балета им. Палиашвили.

Александр Иванович Покрышкин (1913-1985), летчик-истребитель. Первый в истории трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации. Его талант мастера воздушного боя наиболее полно раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Он выполнил более 600 боевых вылетов, принял участие в 156 воздушных боях, официально сбил 53 вражеских самолета лично и 6 — в составе группы. Во время парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Александр Покрышкин нёс Знамя 1-го Украинского фронта.