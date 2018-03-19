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Быков: я всегда встану на защиту своего друга
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Быков: я всегда встану на защиту своего друга 

Газета.Ru 11 часов назад
Писатель и друг актера Михаила Ефремова Дмитрий Быков упрекнул журналистов, которые пытаются «хайпануть» на театральном скандале. Он подчеркнул, что всегда встанет на защиту старого друга, передает НСН.
После постановки «Не становись чужим» в соцсетях появились гневные комментарии зрителей, которые утверждали, что Михаил Ефремов, игравший в спектакле главную роль, «вышел на сцену нетрезвым, вел себя неподобающим образом и позволял в отношении публики нецензурную брань».
"Травля, провокации, попытки поссорить старых друзей — ничего не выйдет", — сказал Быков.
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