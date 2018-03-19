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Facebook извинилась за ошибочную блокировку обнаженной груди символа Французской республики
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Facebook извинилась за ошибочную блокировку обнаженной груди символа Французской республики 

Newsru.com 15 часов назад
Фото: Newsru.com
В компании Facebook, заблокировавшей в соцсети фото картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» ("Свобода на баррикадах"), признали, что это произошло по ошибке.
На прошлой неделе классика революционного романтизма, в котором Свобода изображена в образе Марианны — символа Французской республики — с обнаженной грудью, стала недоступна в связи с блокировкой по содержанию. Репродукция картины, написанной Делакруа в 1830 году под впечатлением событий Июльской революции во Франции, была размещена в качестве рекламы театральной постановки в одном из парижских театров.
Как рассказала режиссер постановки Джослин Фьерина, сообщение не успело провисеть и пятнадцати минут.
Но в воскресенье администрация сети принесла извинения за ошибочную блокировку, объяснив, что каждую неделю вынуждена проверять миллионы рекламных изображений, и в такой ситуации «ошибки иногда возможны». Что касается знаменитой работы, то «Facebook — идеальное место для картины Эжена Делакруа, она соответствует правилам рекламы», пояснили в своцсети.
Напомним, среди жестких принципов Facebook, по которым размещаемый в социальной сети контент может быть признан порнографическим и заблокирован администрацией, — изображения половых сношений, изображения гениталий или полностью обнаженных ягодиц, полное обнажение женской груди, если на них видны соски. Но фотографии картин, скульптур и других произведений искусства с обнаженными фигурами размещать разрешено, так же как и материалы, публикуемые в образовательных, юмористических или сатирических целях.
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