Яркая и дерзкая, одновременно женственная и брутальная, Мария Берсенева идеально сыграла заключенного в женском теле мужчину. Не будем скрывать, сейчас она выглядит еще эффектнее: Мария Берсенева поддерживает идеальную фигуру и может позволить себе как раздеться на пляже, так и выступить в «голом» платье на сцене. Мария из Маргоши стала Маргаритой и играет в постановке Московского независимого театра по булгаковскому роману «Мастер и Маргарита». Берсенева воспитывает 15-летнего сына Никиту от брака с Гурамом Кофенлу. В этом году Никита принял участие в совместной fashion-фотосессии вместе с мамой, и подписчики актрисы в Instagram сошлись во мнении, что мальчик вполне может сделать карьеру в модельном бизнесе. После развода в 2010 году со вторым мужем, кикбоксером Николаем Берсеневым, Мария не афиширует свою личную жизнь, но и не исключает, что может в третий раз оказаться невестой. — говорила Мария Берсенева в одном из прошлогодних интервью. Впрочем, ей есть чем заняться и кроме личной жизни. Актриса продолжает сниматься в сериалах: в прошлом году вышло шоу о полицейской-ясновидящей «Майор и магия» с ней в главной роли, много времени она посвящает театральным гастролям. Берсенева также ведет благотворительный проект Dobro, помогая детям с тяжелыми болезнями и детям, оставшимся без попечения родителей. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram