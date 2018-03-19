Ещё
Артем Скороль представит Беларусь на детском конкурсе «Славянского базара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Скороль представит Беларусь на детском конкурсе «Славянского базара» 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Артем Скороль из Ошмян представит Беларусь на XVI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск», который пройдет в дни XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Такое решение приняло жюри финального отбора на конкурс, состоявшегося в Минске, передает БЕЛТА.
За право выступить на престижной конкурсной сцене боролись 10 финалистов отбора.
Артему Скоролю 12 лет, он приехал из Ошмян (Гродненская область). У юного артиста уже есть опыт выступлений на сцене Беларуси, России, Грузии, стран Европы. Он не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать свои способности в Национальном центре музыкального искусства им. В. Мулявина.
Финальный тур прошел в Театре эстрады в формате концерта, в котором помимо претендентов выступили участники международных конкурсов и шоу-проектов, таких как «Евровидение», «Голос. Дети», «Славянский базар».
XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия (с 10 июля) и после закрытия фестиваля (по 18 июля).
Российская Газета: последние новости
Мастера привезли на фестиваль вкусную анимацию В Киргизии отметили юбилей звезды балета Сергей Безруков проголосовал на гастролях в Архангельске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение