Артем Скороль представит Беларусь на детском конкурсе «Славянского базара»

Артем Скороль из Ошмян представит Беларусь на XVI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск», который пройдет в дни XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Такое решение приняло жюри финального отбора на конкурс, состоявшегося в Минске, передает БЕЛТА.

За право выступить на престижной конкурсной сцене боролись 10 финалистов отбора.

Артему Скоролю 12 лет, он приехал из Ошмян (Гродненская область). У юного артиста уже есть опыт выступлений на сцене Беларуси, России, Грузии, стран Европы. Он не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать свои способности в Национальном центре музыкального искусства им. В. Мулявина.

Финальный тур прошел в Театре эстрады в формате концерта, в котором помимо претендентов выступили участники международных конкурсов и шоу-проектов, таких как «Евровидение», «Голос. Дети», «Славянский базар».

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия (с 10 июля) и после закрытия фестиваля (по 18 июля).