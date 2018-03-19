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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 марта 

Агентство «Москва» 4 часа назад
8:00 — Заседание ЦИК РФ.
10:00 — Брифинг МГИК.
10:00 — Интерактивный марафон, в ходе которого состоится обсуждение итогов выборов президента РФ.
11:00 — Расширенное заседание призывной комиссии Москвы.
12:30 — Брифинг руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
14:00 — Региональный семинар-совещание с участием заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко, начальника Московского УФАС Армена Ханяна и начальника Управления контроля размещения госзаказа Артема Лобова.
15:00 — Нулевое чтение законопроекта №291354-7 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».
Фоторепортажи:
9:00 — Пресс-конференция международных наблюдателей на выборах президента РФ.
10:00 — Интерактивный марафон, в ходе которого состоится обсуждение итогов выборов президента РФ.
12:30 — Пресс-показ спектакля по роману Г. Флобера «Бовари» в Театре имени Е. Вахтангова.
Агентство «Москва»: последние новости
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